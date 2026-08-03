Un refugio para un mono amenazado en Brasil es declarado ‘Patrimonio de la Vida Salvaje’

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Río de Janeiro, 3 ago (EFE).- El Parque Ecológico Mico-Leão-Dourado, un refugio en el estado brasileño de Río de Janeiro en el que los turistas pueden observar en libertad ejemplares del tamarino león dorado, uno de los primates más amenazados del mundo, ha sido reconocido como la primera ‘Área de Patrimonio de la Vida Salvaje’ terrestre del planeta.

La certificación ha sido concedida por la organización internacional Protección Animal Mundial, que explica en comunicado este lunes que la distinción identifica destinos que combinan el turismo responsable de observación de fauna con elevados estándares de bienestar animal y conservación de la naturaleza.

Hasta ahora, el programa, desarrollado junto con la World Cetacean Alliance, solo había distinguido doce áreas marinas dedicadas principalmente a la observación responsable de ballenas y otros cetáceos, por lo que el parque brasileño se ha convertido en el primer refugio terrestre en integrar la red.

La designación llega en un momento especialmente simbólico para el tamarino león dorado, también conocido como tití león dorado o tití leoncito, una especie endémica del bosque atlántico que estuvo al borde de la desaparición hace medio siglo.

A comienzos de la década de 1970 se estimaba que apenas sobrevivían unos 200 ejemplares en estado silvestre debido a la destrucción de su hábitat y al tráfico ilegal de fauna.

Sin embargo, décadas de trabajo coordinado por la Asociación Mico-Leão-Dourado (AMLD), la responsable por el parque ecológico, han permitido revertir parcialmente esa situación.

Según el último censo divulgado por la entidad en 2023, la población silvestre asciende actualmente a unos 4.800 individuos, un resultado considerado uno de los mayores casos de éxito en la conservación de primates en el mundo, aunque la especie continúa catalogada como «En Peligro» de extinción.

El parque ecológico ofrece senderos guiados por fragmentos de bosque atlántico en los que los visitantes pueden observar a los primates en su ambiente natural, además de actividades de educación ambiental y programas de sensibilización sobre la conservación de la biodiversidad.

Convertido en uno de los símbolos de la biodiversidad brasileña, el tamarino león dorado aparece en el billete de 20 reales y fue uno de los candidatos para convertirse en la mascota de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. EFE

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