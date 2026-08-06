Un segundo robo en diez meses en el museo de Chirac en el que fue su feudo electoral

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París, 6 ago (EFE).- El museo dedicado al expresidente francés Jacques Chirac en la localidad de Sarran, en el que fue durante años el feudo electoral del político, fue víctima de un robo en la noche del miércoles al jueves, tras otro robo con un botín de un millón de euros en octubre pasado.

El fiscal de Tulle confirmó a la emisora Ici Limousin este nuevo robo, aunque no dio ningún detalle sobre el botín.

En su página de internet, el museo dedicado al que fue jefe del Estado durante dos mandatos, entre 1995 y 2007, y que murió en septiembre de 2019 anunciaba este jueves que estaba temporalmente cerrado.

Según Ici Limousin, los ladrones rompieron una cristalera para entrar por la puerta principal. Las alertas saltaron a las 4.00 de la madrugada.

Un helicóptero de la Gendarmería fue movilizado y en Sarran estuvo la hija de antiguo presidente, Claude Chirac, que fue una de sus principales consejeros y que ahora es consejera departamental (diputada provincial) de Corrèze y candidata al Senado.

En octubre del pasado año, desaparecieron en un robo relojes y joyas valoradas en un millón de euros solo unos días después de que unos atracadores se llevaran la recaudación de este museo inaugurado en 2000, propiedad del consejo departamental. EFE

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