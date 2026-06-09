Un sismo de magnitud 6,2 sacude la región occidental de Cuba y se siente en La Habana

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(Actualiza con datos de las zonas donde se sintió el sismo)

La Habana, 8 jun (EFE).- Un sismo de magnitud 6,2 sacudió este lunes la región occidental de Cuba, sin reportes sobre daños personales o materiales hasta el momento, según un informe preliminar del Servicio Sismológico Nacional (Cenais).

El epicentro del terremoto se ubicó en el mar Caribe, a unos 100 kilómetros al noroeste del municipio Mantua, de la provincia Pinar del Río, en el extremo oeste de la isla, según publicó el medio oficialista Cubadebate.

El temblor -el sexto perceptible en lo que va de 2026- fue percibido por residentes en localidades de Pinar del Río, sus provincias vecinas Artemisa, La Habana, Mayabeque y Matanzas, y el municipio especial de la Isla de la Juventud, refirió el jefe del Servicio Sismológico Nacional, Enrique Diego Arango.

En La Habana se sintió sobre todo en edificios altos en los municipios La Lisa, Alamar, Guanabacoa, Boyeros, Habana Vieja, Centro Habana, Plaza de la Revolución, Marianao y Diez de Octubre, precisó la Agencia Cubana de Noticias (ACN).

El Servicio Geológico de EE.UU. estimó por su parte que este sismo alcanzó una magnitud de 6,1 y lo situó a 104 kilómetros al oeste-noroeste de Mantua.

El último sismo de una magnitud similar en Cuba tuvo lugar el pasado 23 de diciembre, cuando un terremoto de 6,1 en la escala abierta de Richter sacudió el municipio Guamá, de Santiago de Cuba (oriente). Según datos oficiales, sumó 446 réplicas y sus efectos dejaron daños a más de 90 viviendas y cuatro edificaciones estatales.

Otros dos sismos similares se produjeron en noviembre del 2024, en la localidad de Pilón, en el extremo oriental. Estos terremotos fueron de 6,0 y 6,7, respectivamente, a los que siguieron más de 800 réplicas.

Esos dos temblores dejaron diez personas heridas y más de 8.600 viviendas dañadas, de ellas 156 con derrumbes totales y casi 6.000 con afectaciones menores, de acuerdo con un informe el Ejecutivo cubano.

En 2025, fueron registrados 4.535 terremotos en la isla, aunque tan sólo quince resultaron perceptibles, de acuerdo con datos del Cenais.

La zona con mayor actividad sísmica en Cuba es la región oriental, específicamente a lo largo de la costa sur de las provincias de Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo. Esta alta peligrosidad se debe a su cercanía a la Falla de Oriente, que marca el límite de placas tectónicas entre la placa de Norteamérica y la del Caribe.

Cuba está ubicada en una región -que abarca de la República Dominicana a México- en la que confluyen diferentes sistemas de fallas tectónicas con una importante actividad sísmica.

Este lunes se produjo un gran terremoto en la isla filipina de Mindanao, con 7,8 grados en la escala abierta de Richter. Hasta el momento las autoridades locales han identificado a 35 víctimas mortales y más de un centenar de personas permanecen desaparecidas. EFE

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