Un terremoto de magnitud 5 sacude una isla filipina al sur de Manila

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Bangkok, 7 ago (EFE).- Un terremoto de magnitud 5 sacudió este viernes la isla filipina de Mindoro, situada al sur de la capitalina Manila, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés), sin que se hayan emitido reportes de daños o víctimas por el momento.

El temblor se produjo a las 10:38 hora local (2:38 GMT) a 90 kilómetros de profundidad y su epicentro se registró 7,6 kilómetros al noroeste de la localidad de Cabacao, según el USGS, que registra la actividad sísmica en todo el mundo.

El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs), que cifró en 5,8 la magnitud del terremoto, indicó en un informe que se esperan réplicas, aunque no daños.

Filipinas se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7.000 terremotos, la mayoría de intensidad moderada.

Este miércoles, un sismo de magnitud 6,3 sacudió la isla sureña de Mindanao, donde el junio pasado se registró un temblor de 7,8, el más poderoso en más de 30 años en el país.

Ese terremoto dejó cerca de un centenar de fallecidos, un millar de heridos y cerca de 100.000 personas desplazadas, mientras que más de 50.000 casas sufrieron daños de variada consideración. EFE

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