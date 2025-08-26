Un tribunal en Alemania prohíbe a Apple publicidad verde engañosa

3 minutos

(Añade datos)

Fráncfort (Alemania), 26 ago (EFE).- La Audiencia Provincial de Fráncfort prohibió este martes a la compañía tecnológica estadounidense Apple publicidad verde engañosa de su reloj de pulsera inteligente tras una demanda de la organización de protección del medioambiente Deutsche Umwelthilfe (DUH).

El tribunal regional de Fráncfort dictaminó que Apple no puede en el futuro publicitar su reloj de pulsera inteligente como neutral con las emisiones de CO2 porque esta publicidad es engañosa.

Deutsche Umwelthilfe acusó a Apple de lavado verde, de realizar publicidad en la que presentó el reloj de pulsera inteligente falsamente como más respetuoso con el medio ambiente de lo que realmente es.

El veredicto todavía no es válido y Apple puede interponer un recurso de apelación dentro de un mes, aunque no puede seguir diciendo que su reloj de pulsera inteligente es neutral con las emisiones de CO2.

La Audiencia Provincial de Fráncfort establece a partir de ahora una multa de 250.000 euros por cada caso de incumplimiento de la sentencia.

Apple ha dicho en su publicidad desde 2023 que sus relojes de pulsera inteligentes son neutrales con las emisiones de CO2 porque la mayor parte de las emisiones se evita en la fabricación y transporte y el resto se compensa con proyectos naturales de compensación.

Deutsche Umwelthilfe consideró que esta declaración es lavado verde y la Audiencia Provincial de Fráncfort le ha dado la razón.

La Audiencia Provincial de Fráncfort consideró que algunos de los proyectos de compensación de Apple no eran suficientemente a largo plazo.

Apple admitió que en un proyecto de reforestación en Paraguay el 25 % de la superficie estaba asegurada a largo plazo y que algunas áreas individuales solo están arrendadas hasta el 2029.

El tribunal consideró que los consumidores esperan un periodo que vaya hasta 2045 ó 2050.

Deutsche Umwelthilfe duda del efecto positivo en el clima de este tipo de plantaciones y considera que los proyectos en bosques necesitan varios cientos de años para fijar a largo plazo realmente el CO2 liberado en otros lugares.

Estos proyectos son plantaciones de eucaliptos que serán taladas en 2029 y no existen contratos sucesivos, según Deutsche Umwelthilfe.

Apple mantiene su postura de que su reloj de pulsera inteligente es neutral con las emisiones de CO2 como resultado de la innovación en áreas como la energía limpia y diseño bajo en carbono, que reducen notablemente las emisiones.

Al mimo tiempo Apple invierte en proyectos seleccionados cuidadosamente de protección de la naturaleza y quiere diseñar todos sus productos neutrales con las emisiones de CO2 hasta 2030.

A partir del próximo año la Unión Europea (UE) prohíbe afirmaciones climáticas relacionadas con los productos si la compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero se produce fuera de la creación de valor.

Apple ha dicho que a partir de septiembre de 2026 va a dejar de usar afirmaciones como «CO2 neutral» o «neutro en carbono» en los envoltorios de sus productos, en los anuncios o en las páginas de productos. EFE

