Un veterano ruso acusado de matar civiles en Bucha supera las primarias para ser diputado

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Moscú, 1 jun (EFE).- Un veterano de guerra ruso acusado de matar a un civil en la ciudad ucraniana de Bucha superó las primarias del partido del Kremlin, Rusia Unida, y podría entrar en la Duma o cámara de diputados rusa en las próximas elecciones de septiembre, denunció este lunes el portal independiente Agenstvo.

El militar Nursultán Mussagaléyev, acusado por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) de participar en la tortura y asesinato de civiles al comienzo de la guerra en 2022, obtuvo el segundo puesto en las primarias de Rusia Unida por la región de Oremburgo, según un comunicado de prensa del partido citado por ese medio.

«Me enorgullece que sean personas de carácter inquebrantable, que han superado la dura prueba de la acción militar y, por lo tanto, conocen como nadie el patriotismo y el amor por su patria, y están dispuestas a transformarla para mejor», defendió el gobernador de Oremburgo, Yevgueni Solntsev, cuando respaldó la candidatura de Mussagaléyev.

El gobernador, también de Rusia Unida, añadió que «es precisamente en estas manos donde se debe confiar el futuro del país».

Según las autoridades ucranianas, Mussagaléyev comandaba un pelotón de reconocimiento de las fuerzas aerotransportadas rusas que operaban en Bucha al inicio de la guerra. En 2023 el SBU le acusó de crímenes de guerra.

La parte ucraniana sostiene que el militar ordenó la detención de un civil de 29 años en un puesto de control ruso debido a unas fotos que consideraron sospechosas en su teléfono móvil, por lo que le acusaron de colaborar con las fuerzas ucranianas.

«La víctima fue llevada a un bosque cerca del pueblo de Dmitrovka, donde fue brutalmente torturada. Luego, por orden de Mussagaléyev, fue fusilado y su cuerpo fue abandonado en el lugar del crimen», describen las fuerzas de seguridad ucranianas.

El mismo año que fue acusado de crímenes de guerra por Ucrania Mussagaléyev recibió en Rusia su título de Héroe de Rusia.

Según el diario ruso RBC, unos 40 excombatientes rusos de la guerra de Ucrania se presentaron a las primarias de Rusia Unida, conocido como el partido del presidente ruso, Vladímir Putin.EFE

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