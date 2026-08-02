Un violento incendio cerca de Carcasona obliga a cortar una autopista y a evacuar vecinos

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París, 2 ago (EFE).- Un violento incendio forestal se declaró este domingo por la tarde al quemarse un coche en la autopista A61 en las proximidades de la ciudad francesa de Carcasona (sur) que obligó a cortar esa vía que conecta Toulouse con Narbona y a evacuar a un centenar de personas, según la Prefectura del Aude.

En un comunicado publicado en su cuenta de Facebook, la delegación del Gobierno de este departamento indicó que además de los vecinos de la localidad de Cazilhac, a iniciativa del Ayuntamiento, se estaba procediendo a la evacuación de las áreas de Auriac y del Belvédère de la autopista, que estaba cortado en los dos sentidos a última hora de la tarde.

La Prefectura advirtió de que las condiciones climáticas «desfavorables» hacían evolucionar «rápidamente» el fuego y que a las 19:15 hora local (17:15 GMT) se habían quemado ya más de 100 hectáreas e indicó que también se había cerrado al tráfico la carretera departamental RD42 a la altura del liceo Charlemagne.

Para evitar la propagación del fuego, estaban trabajando 280 bomberos, además de 12 aeronaves y una treintena de gendarmes se ocupaban de la seguridad.

El corte de la autopista provocaba retenciones de más de 15 kilómetros. EFE

ac/agf