Una bomba casera estalla en la capital de Filipinas antes de un discurso presidencial

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Una bomba de fabricación casera estalló el lunes cerca de la entrada del Ministerio de Justicia de Filipinas, horas antes de que se encontrara otro explosivo sin detonar cerca de la sede del Senado, informaron las autoridades.

La explosión ocurrida poco después de la medianoche no causó víctimas, y el segundo explosivo fue encontrado horas antes de que el presidente filipino, Ferdinand Marcos, tenía previsto presentar en la sede legislativa su discurso anual del Estado de la Nación.

El jefe de la policía nacional, Jose Melencio Nartatez Jr, dijo a periodistas que había «grandes posibilidades de que los dos (incidentes) estuvieran relacionados».

Inicialmente no quedó clara la magnitud de la explosión de la madrugada.

«Seguimos investigando, así que no podemos dar detalles sobre qué tan masiva o pequeña fue la explosión», indicó el portavoz policial Philipp Ines a la AFP.

Marcos debe pronunciar su discurso el lunes en un momento de tensiones políticas en el país archipiélago del sudeste asiático.

La vicepresidenta Sara Duterte enfrenta un juicio de destitución y otras autoridades se han visto envueltas en un escándalo de corrupción con un proyecto falso de control de inundaciones.

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