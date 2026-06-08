Una cadena hotelera indonesia confirma que deja de operar en Cuba

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La cadena hotelera indonesia Archipelago International confirmó que deja de operar en Cuba debido a las sanciones estadounidenses, aunque el grupo declaró el viernes a la AFP que podría reanudar sus actividades «si la situación mejora».

Numerosas empresas extranjeras, entre ellas varias cadenas hoteleras internacionales, han puesto fin o reducido considerablemente su presencia en Cuba antes de que venciera el plazo fijado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para romper relaciones con el conglomerado Gaesa.

El Grupo de Administración de Empresas S.A. (Gaesa), vinculado a las fuerzas armadas cubanas, controla gran parte de la economía de la isla y está sancionado por Washington.

El gobierno de Trump acusa a las autoridades de Cuba de tratar de sortear el bloqueo comercial que rige desde 1962 y de conseguir divisas extranjeras a través del grupo, así como de usarlo como herramienta para la corrupción.

En correspondencia, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) estableció el viernes como fecha límite para que las empresas extranjeras que tienen negocios con Gaesa reajusten sus operaciones o enfrenten las sanciones de Washington.

Las medidas pueden implicar dificultades para acceder al sistema financiero internacional o realizar transacciones, la prohibición de que los bancos trabajen con estas empresas o la congelación de activos.

Archipelago International anunció en un comunicado fechado el miércoles y compartido con la AFP el viernes la «conclusión del acuerdo de gestión» de sus seis hoteles en Cuba, operados bajo la marca Aston.

La decisión sigue los pasos de medidas similares adoptadas por la cadena canadiense Blue Diamond y las españolas Meliá e Iberostar, que rompieron sus vínculos con un total de 89 establecimientos, la mayoría de los cuales están asociados a Gaesa.

Este repliegue de empresas extranjeras supone un nuevo golpe para un sector turístico ya en decadencia en la isla, que se resiente bajo el peso del bloqueo energético estadounidense impuesto en enero.

Archipelago International declaró en su comunicado que transferiría íntegramente la gestión de los seis hoteles a su propietario «debido a los requisitos de las sanciones estadounidenses».

Sin embargo, la directora senior del grupo, Sari Kusumaningrum, dijo el viernes a AFP que no se descarta reanudar las operaciones «si la situación mejora».

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