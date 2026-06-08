Una ciudad japonesa cierra todas sus escuelas por la presencia de osos

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La ciudad japonesa de Utsunomiya, al norte de Tokio, cerró este lunes sus 94 escuelas primarias y secundarias tras múltiples avistamientos de osos en las calles, mientras decenas de cazadores participaban en su búsqueda.

Desde el sábado las autoridades recibieron más de una decena de avistamientos, uno de ellos dentro de un centro comercial.

«Hemos desplegado vehículos en las zonas donde se ha visto un oso para alertar a la población e instar a la gente a permanecer en el interior o dentro de sus coches», declaró a la AFP un responsable municipal.

También explicó que decenas de cazadores, policías y funcionarios están buscando al animal o animales avistados.

Japón ha registrado en los últimos años un aumento del número de avistamientos de osos y de ataques, sobre todo en las zonas urbanas.

El año pasado, 13 personas, una cifra récord, murieron por ataques de osos en el país.

Este año, los avistamientos también aumentaron, ya que los animales salen hambrientos de su hibernación.

Desde abril del año pasado hasta marzo de este año, el número de avistamientos en el país superó los 50.000, más del doble del récord anterior, según cifras oficiales.

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