Una corte australiana declara culpable de crear material sobre abuso infantil a novelista

2 minutos

Sídney (Australia), 11 feb (EFE).- Un tribunal australiano ha declarado culpable de crear, poseer y distribuir material sobre abuso infantil a una escritora por el contenido de una novela erótica, según recogieron este miércoles medios locales.

La acusada, de 34 años y residente en el estado de Nueva Gales del Sur (este de Australia), trabajaba como ejecutiva de marketing en una organización benéfica cristiana y publicó la obra bajo seudónimo.

El libro, una novela erótica, narra la historia de una joven de 18 años que entabla una relación con un amigo de su padre, de 45, cuya atracción por ella comienza cuando era una niña pequeña.

La novela fue distribuida en versión anticipada a 21 lectores en marzo del año pasado, antes de que su contenido generara críticas en internet y motivara una denuncia ante la Policía.

Durante el proceso judicial, la defensa sostuvo que la protagonista está claramente identificada como mayor de edad y que por tanto no podía considerarse material ilegal.

Sin embargo, la magistrada de un tribunal local de Nueva Gales del Sur, Bree Chisholm, concluyó que el texto utiliza descripciones, lenguaje y recursos narrativos que proyectan la imagen de una menor en situaciones sexuales.

Según declaraciones citadas por la prensa local, la jueza consideró que las referencias explícitas a la mayoría de edad del personaje no son suficientes para contrarrestar la representación implícita de infancia en pasajes clave de la obra, que describen comportamientos, vestimenta y lenguaje asociados a una niña.

El tribunal estimó que el contenido resulta «innegablemente ofensivo» y que construye la imagen mental de un adulto involucrado en actividad sexual con una menor.

La autora fue hallada culpable y deberá regresar al tribunal el próximo 28 de abril para la sentencia. Tras conocerse las acusaciones, la empresa en la que trabajaba anunció su suspensión provisional mientras se desarrollaba la investigación.

Las penas por estos casos oscilan, y pueden superar los diez años de cárcel por múltiples ofensas. EFE

