Una cuarta persona muere por el virus del Nilo Occidental en Macedonia del Norte

Compartir

2 minutos

Skopie, 18 ago (EFE).- Una persona murió tras contraer el virus del Nilo Occidental en Macedonia del Norte, con lo que la cifra de fallecidos en el país balcánico este verano asciende a cuatro y los casos confirmados a 35, informaron este martes las autoridades sanitarias.

La víctima, un hombre de 76 años, falleció el lunes por la tarde tras permanecer 27 días ingresado en la Clínica Pública de Enfermedades Infecciosas, anunció hoy su director, Fadil Cana, en una rueda de prensa.

El paciente presentaba otras enfermedades graves que, combinadas con la forma neuroinvasiva y grave de la infección, provocaron su fallecimiento.

Actualmente, 18 personas están hospitalizadas con casos de virus del Nilo Occidental confirmados mediante pruebas de laboratorio y, de ellas, cinco se encuentran en cuidados intensivos.

La mayoría de los 35 casos registrados este año corresponden a personas de más de 60 años, muchas de ellas con patologías previas.

Las autoridades sanitarias de Macedonia del Norte declararon el pasado 12 de agosto una epidemia de virus del Nilo Occidental en cinco distritos de Skopie, la capital, y sus alrededores.

Desde entonces, los servicios municipales han intensificado las fumigaciones contra los mosquitos, que es el insecto transmisor.

También se han ordenado controles extraordinarios de aves de corral en las proximidades de los canales de riego de las zonas afectadas, debido a que el virus mantiene su ciclo natural entre las aves y los mosquitos.

Los residentes afectados están recibiendo además alertas por SMS y las autoridades sanitarias han pedido a la población que vacíe piscinas y cualquier otro lugar donde pueda acumularse agua estancada, ante la previsión de que agosto y septiembre concentren el pico de transmisión de la enfermedad.EFE

ib-ll/mgr