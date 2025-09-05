Una decena de palestinos heridos tras ataque de colonos en Masafer Yatta (Cisjordania)

Jerusalén, 5 ago (EFE).-Al menos una decena de palestinos, entre ellos personas adultas mayores y un niña de tres meses, resultaron heridos este viernes, tras un ataque de colonos israelíes en la castigada comunidad de aldeas palestinas Masafer Yatta, en el sur de la Cisjordania ocupada, informó la agencia palestina de noticias, Wafa.

Algunos medios palestinos señalan que el ataque lo perpetraron un grupo de treinta colonos.

En su comunicado, Wafa destacó que entre los afectados se encontraban Ali Al Dabbasah y su esposa, Amna Al Dabbasah, una pareja de avanzada edad, que sufrieron fracturas, heridas y contusiones en la cabeza, mientras que una niña de tres meses resultó asfixiada tras ser rociada con gas tóxico al tiempo que su padre, Abbas Al Dabbasah, fue apuñalado con un cuchillo.

Según Jaber al Dabbasah, un residente de la aldea citado por Wafa, los ataques de los colonos se realizaron «bajo la protección» del Ejército israelí y además de destruir viviendas palestinas, los colonos arrasaron los suministros de agua y dañaron el sistema eléctrico que abastece a la comunidad.

Los colonos llevan décadas atacando y destrozando la comunidad de aldeas de Masafer Yatta, ubicada en el gobernación de Hebrón (sur de la Cisjordania ocupada), una realidad que documentó el activista y periodista palestino Basel Adra con su documental ‘No other land’ que se alzó con el Óscar a mejor filme de no ficción este año.

Sin embargo, desde entonces, las agresiones de los colonos contra esta zona se han intensificado. El pasado mes de abril, uno de los codirectores del film, el palestino Hamdam Ballal, sufrió una paliza en Susiya a manos de un grupo de colonos y tras los hechos quedó arrestado durante una noche por parte del Ejército israelí.

Asimismo, el activista palestino Odeh Hadalin, que también ayudó a realizar el documental, falleció el pasado 28 de junio después de que el colono Yinon Levi, sancionado por la Unión Europea y por Estados Unidos, dispara contra él, tal y como constató un vídeo grabado por los residentes de la zona donde ocurrieron los hechos.

Organizaciones internacionales que trabajan en la región, como Médicos sin Fronteras (MSF), han denunciado que las fuerzas israelíes y los colonos ejercen de manera constante presión para desplazar a la población palestina mediante la demolición de viviendas, las restricciones de movilidad y la obstaculización del acceso a servicios médicos, educativos y al suministro de agua.

El 21 de enero de 2025, Israel lanzó en Cisjordania la macrooperación Muro de Hierro, con el objetivo de combatir a las milicias locales, desde entonces, 30.000 personas han sido desplazadas y, según la ONU, al menos 181 palestinos han muerto. Además, se han registrado cerca de un millar de ataques que han causado daños a personas o propiedades.EFE

