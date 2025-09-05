The Swiss voice in the world since 1935

Una dieta respetuosa con el planeta se relaciona con una menor mortalidad

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Redacción Ciencia, 5 sep (EFE).- La Dieta de Salud Planetaria (DSP) promueve un consumo ambientalmente sostenible, basado, entre otras cosas, en aumentar la ingesta de vegetales y reducir los productos lácteos y carnes rojas. Una forma de comer que, cuanto más se sigue, se relaciona con una menor mortalidad por todas las causas.

Un nuevo artículo que publica Science Advances viene a reforzar las evidencias de algunas investigaciones previas sobre que la DSP es buena para el planeta y para la salud humana.

Los autores usaron datos de Estados Unidos y Reino Unido y revisaron estudios previos, hasta sumar más de 3,2 millones de personas.

En conjunto, los datos mostraron que quienes seguían más estrictamente la DSP tenían menor riesgo de mortalidad por todas las causas.

Los datos de los participantes británicos mostraron que el cumplimiento de ese tipo de alimentación se manifestaba en un menor riesgo de cáncer y una menor mortalidad por enfermedades respiratorias.

El metaanálisis de estudios previos señaló que una mayor adherencia a la DSP se asociaba con un menor riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares, cáncer colorrectal y de pulmón, cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular y diabetes.

«Una mayor adherencia a la DSP puede ofrecer importantes beneficios para la salud», escriben los autores, liderados por la Universidad del Sudeste (China)

El análisis -agregan- «destaca la importancia de promover la Dieta de Salud Planetaria para mejorar la salud pública y combatir el cambio climático global» y las investigaciones futuras deberían centrarse más en su aplicación en diversas poblaciones y en explorar sus beneficios medioambientales.

El informe sobre la Dieta de Salud Planetaria elaborado en 2019 por la Comisión EAT-Lancet, que reunió a 37 científicos de 16 países, es el primer intento de establecer objetivos científicos universales para el sistema alimentario basado en dietas saludables a partir de sistemas alimentarios sostenibles.

«El consumo mundial de frutas, vegetales, nueces, semillas y legumbres deberá duplicarse, y el de alimentos como la carne roja y el azúcar debería reducirse en más del 50%», señala ese texto.

Agrega que «una dieta rica en alimentos de origen vegetal y con menos alimentos de origen animal confiere una buena salud y beneficios ambientales».

Para confirmar el potencial de esa dieta es necesaria una muestra muy grande que sea verdaderamente representativa, por eso los investigadores utilizaron gran cantidad de datos.

El estudio contó con datos de 42.947 personas de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición de Estados Unidos entre 1999 y 2010, además de 125.372 participantes en el BioBanco del Reino Unido, cuyas evaluaciones iniciales comenzaron en 2006.

Además, hicieron un metaanálisis de 37 estudios publicados anteriormente en los que participaron 3,2 millones de personas. EFE

cr/acm

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR