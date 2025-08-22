Una empresa quiere registrar en Rusia las marcas de alcohol «Lenin» y «Stalin»
Moscú, 22 ago (EFE).- Una empresa de Krasnodar, en el sur de Rusia, quiere registrar las marcas de bebidas alcohólicas «Lenin» y «Stalin», informa este viernes la prensa local.
La respectiva solicitud fue enviada a Rospatent, la agencia de propiedad intelectual rusa, por el productor de coñac «Novokubánskoye», precisa el digital Gazeta.ru.
Si la solicitud recibe el visto bueno de las autoridades, la empresa rusa podrá vender brandy, vino, whisky, vodka, ginebra, licores y otras bebidas bajo la marca «Lenin» o «Stalin».
«Novokubánskoye», que opera bajo ese nombre desde 1994, es una de las productoras de coñac más antiguas de Rusia.
Hace unos días, un empresario ruso solicitó registrar la marca comercial «Encuentro en Alaska» en referencia a la reciente cumbre en ese territorio de los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump.EFE
