Una mujer en EEUU es acusada de registrar a su perra para votar

afp_tickers

3 minutos

Una mujer estadounidense acusada de registrar su perra para votar se presentó ante la corte este martes para enfrentar los cargos que podrían ponerla tras las rejas por seis años.

Laura Yourex publicó una foto en sus redes sociales mostrando a su perra, Maya Jean, con un adhesivo de «Yo voté» tras una elección regional de California en 2021.

Otra publicación de octubre de 2024 tenía una foto del collar de Maya y la boleta de votación con la leyenda «Maya aún recibe su boleta», a pesar de que la mascota había muerto.

Yourex, de 62 años y residente de Costa Mesa, próxima a Los Ángeles, se denunció a sí misma sobre el supuesto fraude electoral el año pasado.

El fiscal distrital investigó el caso y Yourex fue acusada con un cargo de perjurio, otro de buscar u ofrecer un documento falso o adulterado, dos cargos de votar sin autorización, y un cargo de registrar una persona inexistente para votar.

Tras una breve presentación ante la corte el martes, el abogado de Yourex les dijo a los periodistas que su clienta trataba de demostrar lo que ella consideraba una falla del sistema electoral estadounidense.

«Laura Yourex lamenta sinceramente su torpe intento de exponer irregularidades en nuestro sistema de votación, al intentar probar con una demostración que incluso un perro puede registrarse para votar», dijo Jaime Coulter a los medios.

«La señora Yourex no evitó asumir su responsabilidad personal, siendo que ella misma informó el asunto al registro electoral del condado de Orange, con la intención de que fuese investigado y, en última instancia, que mejorase nuestro sistema electoral».

Bajo la ley electoral de California, los ciudadanos se pueden registrar para votar si consignan una declaración jurada, firmada bajo pena de perjurio, con sus datos personales y preferencia partidista.

«No se requiere prueba de residencia o identificación a los ciudadanos que se registran para votar en las elecciones regionales ni para consignar una boleta en elecciones regionales», dijo un comunicado de la fiscalía del condado de Orange.

«Pero la prueba de residencia es requerida para los votantes que por primera vez van a votar en una elección federal».

«En consecuencia, la boleta presentada por Maya Jean en las primarias de 2022 fue cuestionada y rechazada».

La seguridad del sistema electoral de Estados Unidos se volvió un tópico sensible recientemente, con voces del partido republicano afirmando, sin evidencias, que el registro está lleno de muertos y extranjeros.

Estudios y análisis independientes no han conseguido callar los reclamos, que el presidente Donald Trump amplifica para aumentar la desconfianza en el sistema, a pesar de que los votos lo han favorecido.

hg/pr/ag