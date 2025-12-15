Una mujer presidirá por primera vez en 200 años la Corte Suprema de Chile

Santiago de Chile, 15 dic (EFE).- La ministra chilena Gloria Ana Chevesich fue elegida este lunes por unanimidad como la primera mujer presidenta de la Corte Suprema en 200 años, cargo que asumirá a principio de enero y en el que deberá enfrentar una de las mayores crisis que ha golpeado al Poder Judicial de país suramericano.

Chevesich, de una dilatada carrera al interior del máximo tribunal chileno en donde ha liderado emblemáticas investigaciones, fue ratificada en el cargo en una sesión clave del Pleno, instancia en la que participaron todos los ministros titulares de la Corte Suprema con excepción de Diego Simpertigue, suspendido en el marco de un sumario interno a razón de un caso de corrupción por el que además enfrenta un juicio político en el Congreso.

Con una trayectoria marcada por su papel como jueza en el conocido caso ‘MOP-GATE’, una corruptela al interior del Ministerio de Obras Públicas que terminó con más de 14 condenas por malversación de fondos e irregularidades en contratos a inicios de este siglo, Chevesich asumirá el próximo 6 de enero en un periodo que se extenderá para 2026-2027.

Abogada de profesión, Chevesich asumió como ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago en 2002 e ingresó al máximo tribunal del país como ministra titular en 2013, siendo en esta instancia la candidata con mayor antigüedad para postular a su presidencia.

Asumirá en un periodo complejo para el Poder Judicial en general luego de los cuestionamientos surgidos a raíz del llamado ‘Caso Audios’, una trama de corrupción y tráfico de influencias que ha la fecha ha implicado la remoción e inhabilitación de jueces para ejercer cargos públicos.

El escándalo, que ha remecido a Chile durante los últimos meses, estalló tras la filtración de una serie de chats una exmagistrada de la Corte Suprema y el abogado Luis Hermosilla, actualmente en prisión preventiva.

Si bien las ramificaciones del caso siguen desarrollándose, con múltiples causas judiciales abiertas, el caso en general ha salpicado a toda la élite política y empresarial de Chile. EFE

