Una mujer y dos estudiantes hospitalizados tras el tiroteo en una escuela de Tailandia

Bangkok, 11 feb (EFE).- Al menos una mujer y dos estudiantes, una de ellos una chica de 14 años, fueron ingresados en hospitales del sur de Tailandia tras resultar heridas en un tiroteo registrado este miércoles en una escuela de la provincia meridional de Songkhla.

El Ministerio de Salud Pública anunció en Facebook que una mujer recibió disparos en el pecho y torso y una estudiante de 14 años fue herida de bala en el abdomen. Ambas han sido sometidas a cirugías.

Además, otro estudiante de la escuela Patong Prathan Kiriwat de la ciudad de Hat Yai, donde tuvo lugar el suceso, está siendo atendido en un hospital porque se cayó en medio del tiroteo y sufrió una herida en el tobillo. EFE

