Una mujer y dos estudiantes hospitalizados tras un tiroteo en una escuela de Tailandia

Bangkok, 11 feb (EFE).- Al menos una mujer y dos estudiantes, una de ellos una chica de 14 años, fueron ingresados en hospitales del sur de Tailandia tras resultar heridas en un tiroteo registrado este miércoles en una escuela de la provincia meridional de Songkhla.

El Ministerio de Salud Pública anunció en Facebook que una mujer recibió disparos en el pecho y torso y una estudiante de 14 años fue herida de bala en el abdomen. Ambas han sido sometidas a cirugías.

Además, otro estudiante de la escuela Patong Prathan Kiriwat de la ciudad de Hat Yai, donde tuvo lugar el suceso, está siendo atendido en un hospital porque se cayó en medio del tiroteo y sufrió una herida en el tobillo.

Aunque las autoridades no ofrecieron de momento más detalles sobre las personas heridas, la cadena pública Thai PBS asegura que la mujer que recibió disparos es la directora del centro educativo.

La Policía aseguró que ha detenido a un hombre sospechoso de irrumpir a tiros en la escuela, donde tomó como rehenes en la tarde del miércoles a profesores y estudiantes.

También a través de Facebook, la Policía afirmó que la situación estaba «controlada» y que «todos los rehenes» estaban «a salvo» un tiempo después de que el asaltante entrase a la escuela alrededor de las 16.45 hora local (09.45 GMT) y realizase dos o tres rondas de disparos.

Se desconoce cuántas personas estaban dentro de la escuela en el momento del suceso ni qué edades tienen los estudiantes.

Según las autoridades provinciales, el suceso tuvo lugar cuando las clases estaban llegando a su fin.

El sur de Tailandia es escenario habitual de ataques en las últimas décadas a raíz de una insurgencia de grupos separatistas que claman la independencia de algunas zonas de Songkhla y de tres provincias, predominantemente musulmanas.

Tailandia cuenta con un elevado índice de armas de fuego por habitante y los tiroteos no son inusuales. En julio del pasado año, un tiroteo en un mercado de Bangkok dejó tres fallecidos, mientras en 2022 otras 34 personas murieron, entre ellos 22 niños, tras el asalto de un expolicía en una guardería. EFE

