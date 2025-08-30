Una multitud marcha en apoyo del pueblo palestino en el Festival de Venecia

Venecia (italia), 30 ago (EFE).- Una multitud de personas se han manifestado este sábado en apoyo del pueblo palestino en el marco del Festival de Venecia, con una marcha en la isla de Lido en la que denunciaron un «genocidio» perpetrado por parte de Israel en Gaza.

El lugar indicado para el encuentro fue la plaza de Santa María Elisabetta, el principal punto de desembarco de la isla del Lido, donde tiene lugar la Mostra, y enseguida se llenó de personas con banderas palestinas y pancartas contra el «genocidio» en Gaza.

Los organizadores de la protesta anunciaron por los megáfonos que los participantes superaban los 5.000, aunque por el momento no hay datos oficiales.

La marcha transcurrirá por el Gran Viale del Lido, la principal avenida de la isla, en medio de un amplio dispositivo de seguridad y tiene previsto llegar al área donde se celebra el Festival, aunque presumiblemente sin a acceder porque está delimitado por controles.

Los manifestantes llevan pancartas escritas en inglés e italiano en las que puede leerse «Stop al genocidio», «Contra el genocidio y las guerras, «Palestina Libre» o «No podréis ocultarlo»

La marcha ha sido organizada por el colectivo ‘Venice4Palestine’ (V4P), compuesto por trabajadores del sector cinematográfico italiano, y por otras organizaciones y sindicatos del país.

Su objetivo era aprovechar la atención mediática que atrae este famoso festival de cine internacional, por el que cada año pasa toda estrella que se precie, para denunciar la guerra en Gaza.

La semana pasada el colectivo V4G promovió una carta abierta para pedir a la dirección del certamen espacios de denuncia de lo que tachan de «genocidio palestino», firmada por más de 1.500 personas, y se convocó esta manifestación.

Por otro lado exigió al Festival que retirara la invitación a los artistas que «respalden» al Gobierno de Israel, citando a la actriz israelí Gal Gadot y a Gerard Butler, ambos en el reparto de la película ‘In the hand of Dante’, fuera de concurso.

En la apertura de la Mostra, el pasado miércoles, su director, Alberto Barbera, condenó «todo lo que está sucediendo» en Gaza y rechazó «censurar» a nadie.

«La Bienal es la principal institución cultural italiana, un lugar de apertura y debate que no ejerce censura alguna sobre nadie. Por eso devolvemos al solicitante la petición de retirar la invitación a artistas», declaró en la rueda de prensa de apertura de la Mostra.

Y agregó: «Por otro lado, no hemos dudado en declarar claramente nuestro enorme pesar por lo que está sucediendo en Gaza y Palestina y por la muerte de civiles y sobre todo niños, víctimas a menudo definidas con el término horrendo de ‘daños colaterales’ de guerras a las que nadie ha conseguido aún poner fin».

La competición por el León de Oro de esta edición 82 de la Mostra tiene, entre sus 21 películas, una basada en la tragedia de Gaza, ‘The voice of Hind Rajab’, que rememora a esa niña asesinada al quedar atrapada en un coche en un bombardeo israelí.

En los cuatro días de festival, algunos artistas sí que han manifestado su solidaridad con Gaza: el cineasta griego Yorgos Lanthimos mostró en su solapa un broche con la bandera palestina y la marroquí Maryam Tuozani llevó a la alfombra roja veneciana un bolso en el que se leía «stop genocide in Gaza». EFE

