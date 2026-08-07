Una nueva actividad eruptiva del Etna provoca limitaciones en el aeropuerto de Catania

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Roma, 7 ago (EFE).- Una nueva actividad eruptiva del Etna, el volcán activo más alto de Europa, con una altitud que ronda los 3.350 metros, y que se encuentra en la isla italiana de Sicilia, volvió provocar limitaciones este viernes en el aeropuerto de Catania con varios vuelos desviados.

Las nuevas erupciones de lava se han producido en el cráter Voragine y una nube eruptiva que se dispersa en dirección sureste, algo que se ha repetido en varias ocasiones este verano.

Este fenómeno está relacionado con el repentino aumento de la amplitud media de los temblores volcánicos registrados a partir de las 21:00 horas de ayer, que ha alcanzado niveles elevados y muestra una tendencia a seguir aumentando, explicó el observatorio del Etna del Instituto de Geofísica y Vulcanología italiano (INGV).

El Aviso de Alerta Volcánica para la Aviación (VONA) se ha elevado al nivel máximo debido a la actual fase eruptiva del Etna y está afectando las operaciones del aeropuerto de Catania aunque por el momento se han garantizado los despegues pero tres vuelos de llegada han sido desviados, comunicó SAC, la empresa gestora del aeropuerto.

Hasta las 12:00 horas, las llegadas de los vuelos IFR (Instrumental Flight Rules, es decir, aquellos que se realizan utilizando únicamente la instrumentación de a bordo) quedan temporalmente suspendidas, mientras que las salidas se permiten con normalidad.

Para facilitar los desplazamientos de los pasajeros, la compañía ferroviaria Trenitalia ha habilitado conexiones extraordinarias. EFE

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