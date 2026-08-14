UnitedHealth y la familia del CEO asesinado agradecen que se haga «justicia»

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Nueva York, 14 ago (EFE).- La empresa y la familia de Brian Thompson, el ejecutivo asesinado en el centro de Nueva York en 2024, agradecieron este viernes a las autoridades estadounidenses su búsqueda de «justicia» después de que el acusado, Luigi Mangione, admitiera su culpabilidad ante un tribunal federal, dando un giro definitivo al caso.

«Brian Thompson perdió la vida prematuramente a causa de un acto de violencia que devastó a todos quienes lo conocían y lo querían», dijo la empresa UnitedHealth, matriz de la aseguradora que dirigía el fallecido, UnitedHealthcare, en un comunicado tras la breve vista judicial en la que se presentaron trabajadores y familiares del fallecido.

«Estamos agradecidos a las fuerzas del orden por llevar al asesino de Brian ante la justicia, y seguimos pensando en la familia y los seres queridos de Brian durante estos momentos difíciles», agregó.

Mangione, de 28 años, mantuvo su inocencia pese a estar incriminado por numerosas pruebas, incluyendo vídeos de seguridad y escritos que detallaban su odio hacia el sistema de seguros de Estados Unidos, pero hoy detalló haber buscado información sobre la conferencia a la que asistía Thompson el 4 de diciembre de 2024 en el centro de Manhattan.

«Disparé al señor Thompson y murió. Sabía lo que estaba haciendo», afirmó el sujeto con serenidad ante la jueza federal Margaret Garnett mientras lo miraban fijamente en silencio varios familiares de la víctima, incluyendo su esposa, su madre y un hermano.

La admisión de culpabilidad de Mangione en los dos cargos federales de acoso relacionados con el asesinato de Thompson, los más graves, y por los que se enfrenta a una pena máxima de cadena perpetua, «es un paso importante hacia la justicia para Brian y nuestra familia», declaró esta última en una nota posterior.

«Aunque nada aliviará el dolor de perderlo, estamos agradecidos de que el sistema de justicia federal haya responsabilizado a la persona autora de este acto actroz. Ahora esperamos que el tribunal garantice que la sentencia refleje la gravedad de este crimen», añadió la familia.

La emisión de la sentencia se ha fijado para el 18 de diciembre, pero está pendiente otro caso estatal por el asesinato de Thompson, cuyos cargos enfrentan a Mangione a entre 25 años y cadena perpetua, y que la defensa solicitó desestimar este mismo viernes bajo el argumento de que está sujeto a un doble encausamiento. EFE

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