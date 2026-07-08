Universidad boliviana prueba harina de larvas de escarabajo para enriquecer alimentos

Compartir

4 minutos

Gabriel Romano Burgoa

La Paz, 8 jul (EFE).- Las larvas de escarabajo son estudiadas en una universidad estatal de Bolivia como una alternativa a la proteína animal mediante un proceso industrial que las convierte en harina para su uso en alimentos y postres, con el fin de aumentar su valor nutritivo.

La estatal Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), de La Paz, realiza estas pruebas empleando como materia prima el tuyu tuyu, la larva del escarabajo Rhynchophorus palmarum conocida también como suri o mojojoy, que se desarrolla en los troncos de motacú, una especie de palmera amazónica.

Esta larva es consumida por las poblaciones indígenas en estado natural o asado como una fuente de proteínas y nutrientes y también tiene propiedades aprovechadas por la medicina tradicional de las comunidades para tratar enfermedades respiratorias o preparar ungüentos para curar lesiones y afecciones de la piel.

En las ciudades bolivianas, el tuyu tuyu es considerado un alimento exótico de la alta cocina al que todavía «no le han dado un enfoque industrial», dijo a EFE Luis Chávez, docente de Microbiología e Ingeniería de Alimentos de la UMSA.

Chávez mencionó que la larva es «una buena alternativa» nutricional debido a que tiene «un buen porcentaje de proteína», en un momento en que «a nivel mundial existe una preocupación por producir alimentos para gran cantidad de personas».

A diferencia de la producción de carne de res, en la que cada vaca necesita al menos una hectárea de terreno para crecer, el tuyu tuyu puede desarrollarse en espacios reducidos y se puede convertir en harina para «aumentar el valor nutritivo de los alimentos», explicó.

Este procedimiento fue realizado de forma experimental por Jorge Luis Suxo, estudiante de último año de la carrera de Ingeniería Química, quien utilizó harina de tuyu tuyu para incorporarla a la preparación de helados de diferentes sabores.

Suxo explicó a EFE que la idea de incorporar esta harina en los helados surgió porque, bajo la apariencia de un postre, esa proteína puede ser consumida por «toda la población», al ser el helado un producto de alta demanda comercial que, además, puede replicarse.

El estudiante señaló que, para su aplicación en helados, la larva debe congelarse para mantener sus propiedades nutritivas y luego pasar por un proceso de liofilización, o deshidratación en frío, antes de la pasteurización para obtener una harina de sabor «neutro», ideal para combinar con otros alimentos.

La harina se mezcla con la base del helado, que puede contener pulpa de fruta o saborizantes, para luego colocar la preparación en una mantecadora y obtener un producto con más «proteína» y «nutrientes», añadió.

Suxo dijo que el tuyu tuyu puede ser una alternativa para la alimentación de niños de entre 3 y 10 años que se encuentran en una etapa nutricional «sensible» y que esta harina incluso puede utilizarse como complemento en el desayuno escolar que el Estado entrega en las escuelas del país.

El director de la carrera de Ingeniería Química de la UMSA, Jorge Vásquez, expresó a EFE que este proyecto es el «inicio» de más investigaciones que deberán profundizar en los beneficios de la proteína del tuyu tuyu y en la «sostenibilidad» ambiental y económica de esta iniciativa.

La UMSA proyecta que las larvas de tuyu tuyu sean parte de una producción «industrial» para «dar un valor agregado a los alimentos aplicando los conocimientos de la tecnología», sumados a los saberes y las costumbres de las comunidades indígenas amazónicas.

En el mundo, la entomofagia, o práctica de consumir insectos como alimento o complemento de la nutrición humana, se perfila como una alternativa a las fuentes tradicionales de proteína animal, cada vez más costosas, de una forma sostenible, indicaron los académicos de la UMSA.

En las poblaciones amazónicas de Bolivia, además del tuyu tuyu, se consume el cepe culón o tujo, una especie de hormiga considerada un manjar tradicional. EFE

grb/gb/cpy

(foto)(video)