Unos 46 presos murieron en cárceles cuabanas entre 2025 y 2026, denuncian oenegés

Al menos 46 personas, entre ellas una detenida en las protestas antigubernamentales en Cuba hace cinco años, murieron entre 2025 y lo que va de 2026 en la cárcel por negación de asistencia médica, denunció el martes una coalición de organizaciones civiles.

El 11 de julio de 2021, miles de cubanos salieron a las calles al grito de «tenemos hambre» y «abajo la dictadura» en protestas inéditas desde la Revolución de 1959 que se saldaron con un muerto, decenas de heridos y cientos de detenidos.

Según un recuento realizado entre enero de 2025 y los primeros días de marzo, 46 presos fallecieron en las prisiones cubanas por «negación o retraso deliberado de la atención» médica, dijo la directora de la organización de derechos humanos Justicia 11J, Camila Rodríguez.

La denuncia fue presentada en una audiencia del periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se realiza en Ciudad de Guatemala.

Rodríguez explicó a la AFP que cuatro de los fallecidos eran presos políticos, incluido uno capturado durante las protestas, mientras que los 42 restantes eran detenidos por delitos comunes.

Los privados de libertad murieron dentro de prisiones o en hospitales adonde fueron trasladados «cuando su condición ya era irreversible», agregó Rodríguez, quien aclaró que los datos corresponden a un monitoreo de grupos de la sociedad civil.

Las 46 personas fallecidas forman parte de un total de 294 presos a quienes se les negó atención médica desde 2025, detalló.

«No tenemos conocimiento de investigaciones independientes ni de funcionarios penitenciarios que hayan sido responsabilizados por estas muertes bajo custodia estatal», indicó la activista.

Por su lado, el representante de Amnistía Internacional (AI), Cristhian Jiménez, señaló en la audiencia que la privación de libertad en Cuba sigue siendo «una herramienta sistemática de castigo contra quienes ejercen derechos humanos como la libertad de expresión, de reunión pacífica, de asociación y de protesta».

Jiménez agregó que la excarcelación de más de 500 presos hace un año «se trató de un mecanismo profundamente marcado por ambigüedades, discrecionalidad política y ausencia de transparencia», y que seis personas fueron devueltas a prisión, entre ellas varias consideradas «presas de conciencia» por AI.

«Hoy, un año después, la realidad es inequívoca. La represión en Cuba continúa», lamentó.

En la audiencia también participaron delegados del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, Programas de la Asociación Civil y la Iniciativa para la Investigación y la Incidencia, entre otras.

