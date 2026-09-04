Uruguay declara la emergencia sanitaria por Gripe Aviar y restringe el movimiento de aves

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Montevideo, 4 sep (EFE).- Uruguay declaró este viernes la emergencia sanitaria en todo el país tras el hallazgo de Influenza Aviar H5 de alta patogenicidad en aves de traspatio en el departamento (provincia) de Colonia.

El Ministerio uruguayo de Ganadería, Agricultura y Pesca reportó -en un comunicado- que dicha declaración restringe todos los movimientos dentro del territorio nacional de aves de traspatio y aves que no sean controladas a través del Sistema de Monitoreo Avícola.

Con esta medida, se dispuso también que las aves de traspatio y las aves que compongan el sistema productivo Free Range «deberán estar alojadas en instalaciones cerradas techadas». Así mismo, quedaron suspendidas las ferias, los remates, las exposiciones y los eventos vinculados a la especie aviar.

De acuerdo con el comunicado, no habrá aves en la Expo Prado, principal feria agroindustrial y ganadera de Uruguay, que comenzará el viernes 11 de septiembre y se extenderá hasta el domingo 20.

La declaración de emergencia sanitaria por Gripe Aviar es la segunda que hace el país suramericano este año. La primera fue el 24 de febrero, luego del hallazgo del virus en fauna silvestre en tres departamentos del país: Maldonado, Rocha y Canelones.

El primer caso de los detectados en esa oportunidad fue el 20 de febrero y correspondió al de un cisne coscoroba que se encontraba en la zona de la Laguna Garzón, ubicada en el este del país austral.

De inmediato, el Ministerio ordenó la obligatoriedad de mantener las aves de traspatio en instalaciones cerradas y techadas.

Además, la cartera recomendó a la población no manipular aves enfermas o muertas y notificar de inmediato a las autoridades en caso de encontrar alguna.

La confirmación de ese caso de gripe aviar apareció exactamente dos años después de que Uruguay detectara el primer caso en la historia del país. EFE

scr/jrg