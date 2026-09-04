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Uruguay declara la emergencia sanitaria por Influenza Aviar H5

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Montevideo, 4 sep (EFE).- Uruguay declaró este viernes la emergencia sanitaria en todo el país tras el hallazgo de Influenza Aviar H5 de alta patogenicidad en aves de traspatio en el departamento (provincia) de Colonia.

El Ministerio uruguayo de Ganadería, Agricultura y Pesca reportó -en un comunicado- que dicha declaración restringe todos los movimientos dentro del territorio nacional de aves de traspatio y aves que no sean controladas a través del Sistema de Monitoreo Avícola. EFE

scr/jrg

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