Uruguay impulsa una ley para mejorar competitividad y reducir burocracia y costo de vida

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Montevideo, 10 jun (EFE).- El Gobierno uruguayo presentó este miércoles un proyecto de ley centrado en mejorar la competitividad y el costo de vida en el país, con el propósito de generar más empleo e inversión mediante la reducción de los precios y de la burocracia estatal.

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, destacó en rueda de prensa que el proyecto —estructurado en más de 240 artículos divididos en cuatro capítulos— es el resultado del trabajo conjunto de cuatro ministerios y se alimentó de propuestas recabadas en consultas públicas con cámaras empresariales, sindicatos, la academia y la sociedad civil.

La iniciativa, que será enviado al Poder Legislativo la próxima semana y contó con el asesoramiento del exministro de Economía de Chile, Nicolás Grau, fue definida por Oddone como un conjunto de «microrreformas de gestión» y una «reforma modesta del Estado», remarcando que la última gran revisión estatal data de 1995.

Para el titular de Finanzas, la macroeconomía uruguaya cuenta hoy con un «suficiente orden» y aseguró que «el corazón de la competitividad está en los costos de gestión», por lo que el objetivo principal es aliviar el peso regulatorio sobre los agentes económicos.

En este sentido, Oddone advirtió que el sector público impone a veces «un peso extraordinario» sobre los contribuyentes por no realizar revisiones profundas.

También defendió la «necesaria derogación» de leyes obsoletas, algo que ejemplificó con una norma de 1941 que obliga a las carnicerías a cerrar los domingos, una imposición que actualmente no se materializa en la práctica.

En el apartado de agilización de trámites, el ministro anunció la creación de registros unificados y la implementación de «silencios positivos».

Además, impulsará el «desempapelamiento» del comercio exterior, el «autodespacho aduanero», la extensión de los registros sanitarios o técnicos a diez años, la eliminación de la obligatoriedad de traducir documentos en inglés y portugués y se facilitará la existencia de múltiples importadores para un mismo producto, entre otras medidas.

Respecto a la reducción del costo de vida, Oddone aclaró que no hay mecanismos específicos de rebaja directa de precios, sino que se busca crear el clima ideal para que las empresas reduzcan sus costos operativos.

Asimismo, el proyecto pone foco en las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que concentran el 65 % del empleo del país.

Para este sector se promueve una graduación tributaria, un sistema integrado de gestión y facturación y una reducción de los costos de registro de productos.

Oddone aseguró que el Ejecutivo buscará los mecanismos necesarios para aprobar la ley. No obstante, remarcó la disposición del Gobierno a recibir sugerencias de todos los partidos políticos durante el debate, dado que el oficialismo carece de la mayoría parlamentaria requerida para sancionar el texto en solitario. EFE

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