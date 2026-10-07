Uruguay recupera la sonrisa

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Santiago Carbone

Montevideo, 7 oct (EFE).- Tras convertirse en una de las grandes decepciones de la última Copa del Mundo, Uruguay recuperó la sonrisa en la gira por Asia que cerró este martes con dos victorias y una derrota y que ilusionó a los hinchas que ya miran a 2030 con sed de revancha.

Con Diego Forlán como seleccionador interino, la Celeste cayó por 3-1 ante Japón en un duelo que se definió con dos anotaciones pasados los 90 minutos, goleó por 1-4 a Corea del Sur en un partido marcado por la vuelta al gol de sus atacantes y aplastó por 1-6 a India con el debut de futbolistas que comienzan a ganarse un lugar.

El ciclo del argentino Marcelo Bielsa llegó a su final de la peor manera posible: apenas dos victorias en los últimos diez encuentros, solo ocho goles anotados y con Uruguay convirtiéndose uno de los 16 eliminados en la fase de grupos del Mundial.

Cambiar la cara era obligatorio para un equipo históricamente acostumbrado a ser protagonista en los torneos más importantes.

Aún sin un reemplazante del argentino nombrado de manera oficial, la Asociación Uruguaya de Fútbol selló la llegada de Forlán a la sub-20 con la misión de llevar al equipo al Mundial que ganó en 2023 y no disputó en 2025. A este trabajo se le sumó el de liderar por el momento a la mayor.

De acuerdo con esto, la gira por Asia se convirtió en el primer desafío del exdelantero de Villarreal y Atlético de Madrid, quien para disputarla convocó a 26 futbolistas.

Entre ellos aparecieron referentes como Ronald Araujo, Darwin Núñez, Mathías Olivera, Giorgian de Arrascaeta y Rodrigo Bentancur, así como también nuevos talentos como Santiago Mouriño, Juan Rodríguez, Facundo Bernal o Martín Satriano.

«Tenemos jugadores de mucha variedad, de buen pie, goleadores, defensivamente buenos. Nos sentimos afortunados por tener una buena veriedad de jugadores de primerísimo nivel», apuntó el director técnico antes del primero de los tres amistosos.

Su debut fue ante Japón fue con una derrota más abultada en el tanteador que en lo ocurrido dentro del campo. Los goles de Kento Shiogai a los 92 minutos y de Ayase Ueda a los 96 le dieron el triunfo a los de Hajime Moriyasu en un duelo que hasta los 90 estaba igualado en un tanto por bando.

Forlán apostó por un doble ‘9’ que tuvo a Darwin Núñez y a Federico Viñas buscando un gol que los atacantes uruguayos no encontraban desde hacía mucho tiempo.

Los últimos atacantes en convertir habían sido el propio Viñas y Rodrigo Aguirre en la victoria por 3-0 frente a Perú en la penúltima fecha de las eliminatorias mundialistas sudamericanas. Luego, todos los goleadores convocados sumaron 990 minutos sin anotar.

Y aunque esa racha no se rompió ante los samuráis azules, sí se quebró en la goleada por 1-4 ante Corea del Sur que marcó el primer triunfo de Forlán como seleccionador y en la que Darwin Núñez anotó dos tantos.

Tras estas dos pruebas de fuego, la Celeste se midió ante India en un juego en que el seleccionador contó con una plantilla mermada por las lesiones y otros problemas.

Giorgian de Arrascaeta, Mathías Olivera, Sebastián Cáceres y Martin Satriano se perdieron el último juego por diferentes dolencias. Los últimos dos dejaron la gira sin sumar minutos y el primero lo hizo volviendo a desplegar sobre el campo un talento que la Copa del Mundo se perdió de ver por una lesión.

Brian Rodríguez tampoco pudo jugar, aunque en este caso fue por un problema con su pasaporte.

Más allá de esto, Uruguay goleó por 1-6 en un partido en el que Maximiliano Araújo mostró que es una pieza indiscutible del equipo, en el que Darwin Núñez pudo celebrar nuevamente y en el que Juan Rodríguez y Thiago Cardozo se calzaron la celeste por primera vez.

Con dos victorias, goles de sus atacantes y en varios momentos buen juego colectivo, el conjunto sudamericano recuperó la sonrisa que la Copa del Mundo le había borrado.

La próxima Copa América y el Mundial que se jugará cien años después de que Montevideo recibiera el primero de la historia son las próximas misiones de un equipo en el que siguen germinando nuevos talentos.

Por el momento con Forlán al frente del equipo, la Celeste inició su camino de buena manera y -por supuesto- quiere seguir sonriendo. EFE

scr/cmm

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