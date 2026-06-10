Vance dice que Netanyahu ha «cometido algunos errores»

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El vicepresidente estadounidense, JD Vance, reconoció diferencias con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y afirmó que el líder israelí ha «cometido algunos errores» en la guerra en Oriente Medio, según un extracto de una entrevista emitido el miércoles

Vance enfatizó que Israel es un estrecho aliado de Estados Unidos, pero destacó que «algunas veces tenemos intereses que están perfectamente alineados y otras tenemos intereses que no coinciden», según un video publicado en X por CBS News.

«Lo que he visto con el primer ministro es que defiende con gran firmeza los intereses de su país», dijo Vance en la entrevista que se emitirá completa el domingo. «A veces eso significa que estamos de acuerdo y otras veces significa que no lo estamos».

Las relaciones entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y Netanyahu se han tensado en las últimas semanas. Trump llegó incluso a calificar al líder israelí de «loco» en una llamada telefónica, según el medio Axios.

Netanyahu dio luz verde a ataques contra Irán el fin de semana, en contra de la voluntad de Trump.

«Ellos han sido un gran socio en muchos aspectos, pero también tenemos que enfocarnos en lo que es el mayor interés para Estados Unidos, y en donde esto diverge, nosotros -desafortunadamente para los israelíes- tenemos que escoger el bando del pueblo de Estados Unidos», dijo Vance.

Al preguntársele si Netanyahu había cometido errores en la forma en que ha trabajado con Washington sobre Irán, el vicepresidente dijo que «sin duda ha hecho algunas cosas mal», pero se negó a ser específico.

«Creo que esas conversaciones es mejor algunas veces dejarlas en privado», zanjó.

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