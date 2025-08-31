The Swiss voice in the world since 1935

Vandalizan la casa de un ejecutivo de The New York Times por su cobertura de Gaza

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Nueva York, 30 ago (EFE).- El edificio de Manhattan donde vive el editor ejecutivo del The New York Times (NYT) fue vandalizado en la madrugada del sábado con pintura roja y un mensaje que criticaba la cobertura del periódico sobre el ataque del 7 de octubre y el posterior asedio de Israel en la Franja de Gaza.

«Joe Kahn miente, Gaza muere», rezaban las pintadas con el nombre del editor del NYT, de 61 años.

El Departamento de Policía de Nueva York se desplazó hasta el domicilio y, al llegar, observaron «pintura en las escaleras y en las puertas de la entrada», detallaron las autoridades en un comunicado.

Las fotos del lugar muestran pintura roja salpicada en la fachada del edificio y un mensaje negro en el suelo frente a la entrada.

No se han realizado arrestos en relación con el incidente y la investigación está en curso, según informó la Policía.

Hace un mes, la fachada de la sede de la prestigiosa cabecera también fue vandalizada con pintura roja y un mensaje similar: «NYT miente, Gaza muere».

«Si bien apoyamos el derecho de grupos e individuos a expresar su punto de vista, no permitiremos que estos grupos nos impidan cubrir el conflicto de forma completa e imparcial», declaró Danielle Rhoades Ha, portavoz del NYT, entonces.

Gaza «es uno de los acontecimientos globales más divisivos de la historia reciente», añadió en aquel momento. EFE

gac/sbb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
60 Me gusta
66 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR