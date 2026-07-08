Varios heridos en un instituto de secundaria en el sur de Alemania

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Berlín, 8 jul (EFE).- La Policía alemana informó este miércoles de «varios heridos» en un instituto de educación secundaria en Schongau, al suroeste de la capital bávara, Múnich, en el sur de Alemania.

Según indicó la Policía de Alta Baviera en su cuenta de la red social X, una persona ha sido detenida.

«Actualmente sabemos que varias personas resultaron heridas en el instituto Welfen» de Schongau, señaló, sin revelar más detalles por el momento, salvo que «un presunto autor ha sido detenido».

En estos momentos se está determinando cuántas personas están afectadas y cuál es la gravedad de las lesiones, agregó.

Previamente la Policía de Alta Baviera había avisado de un amplio operativo policial en la zona del instituto, a donde acudieron numerosos efectivos. EFE

cae/ah