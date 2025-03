Venezolanos siguen reuniendo firmas en apoyo a sus migrantes deportados a El Salvador

Caracas, 21 mar (EFE).- Cientos de venezolanos participaron este viernes en una nueva jornada de recolección de firmas en apoyo a sus migrantes deportados desde Estados Unidos a El Salvador, donde fueron puestos en prisión bajo acusaciones de ser presuntos miembros de la organización criminal Tren de Aragua, que nació en una cárcel del país caribeño.

«Estoy un poco dolido por los venezolanos que se los han llevado a El Salvador, porque eso es un secuestro, es una violación de derechos humanos terrible, entonces estamos aquí es por eso, defendiendo sus derechos y que todo se haga como debe ser», dijo a EFE Ramón Hernández, de 52 años, desde la Plaza Bolívar del sector Petare, donde se ubica la mayor favela de Venezuela.

Hernández, quien formó parte de la recolección de firmas, indicó que la afluencia de personas ha «estado muy bien» en la jornada pero, dijo, hay ciudadanos apáticos que no querían firmar por pensar que se trata de «algo político».

«Aquí no estamos en ningún tema político, aquí estamos defendiendo los derechos de nuestros hermanos, de nuestros compañeros venezolanos que están fuera del país», insistió, mientras invitaba a transeúntes a participar en la actividad.

Por su parte, la diputada chavista Gabriela Chacón aseguró a EFE que lograron la recolección de «más» de 2.000 firmas en la Plaza Bolívar, con el objetivo de darle fuerza y confianza a los migrantes venezolanos.

«Por eso estamos aquí, porque no estamos de acuerdo con esas deportaciones, estamos dándole, no solo nuestra fuerza, sino nuestra confianza para que no sigan existiendo esos atropellos hacia los venezolanos, porque somos uno solo y una misma familia», sostuvo.

El titular de Comunicación, Freddy Ñáñez, explicó, en declaraciones a la estatal Venezolana de Televisión (VTV), que con las firmas se busca «traer» a los migrantes deportados a El Salvador, pero también sirven para «encabezar una lucha que empieza hoy y no terminará nunca, por los derechos, por la justicia y la por la libertad de los seres humanos».

«Detrás del Gobierno de (Nayib) Bukele, de ese Gobierno dictatorial que ha vivido la fachada de una eficiencia de seguridad y que hoy se muestra que su seguridad se fundamenta en la violación de los derechos humanos, detrás de ese dictador hay por lo menos 10 venezolanos que están encabezando esta cruzada contra los migrantes», aseveró.

El jueves, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunció que la Administración de Nicolás Maduro, quien juró para un tercer mandato tras su cuestionada reelección, está contactando a «los mejores bufetes en materia de migración» en Estados Unidos para que representen al país caribeño y a «todos y cada uno de los migrantes venezolanos».

Asimismo, aseguró, tras un encuentro de Maduro con familiares de los deportados hasta la nación centroamericana, que ya han «contratado a los mejores bufetes de abogados en El Salvador para que defiendan» y «logren la libertad» de las más de 200 personas deportadas el pasado fin de semana a esa nación, donde denunció que están «secuestrados». EFE

