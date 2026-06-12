Venezuela alerta sobre un nuevo derrame de petróleo desde Trinidad y Tobago

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Venezuela denunció el viernes que un derrame de petróleo ocurrido en aguas de Trinidad y Tobago alcanzó las costas venezolanas y supera en magnitud a otro registrado en mayo pasado, según un comunicado de cancillería.

El gobierno venezolano, que mantiene una frágil relación diplomática con Trinidad y Tobago, no especificó el sitio preciso ni la extensión del derrame en el Golfo de Paria y zonas costeras de los estados Sucre y Delta Amacuro.

La cancillería dijo que confirmó «el desplazamiento de contaminantes hacia aguas venezolanas, con riesgos para los ecosistemas marinos, la actividad pesquera y las comunidades costeras».

El ministro de Energía de Trinidad y Tobago, Roodal Moonilal dijo a AFP que la petrolera Heritage «está llevando a cabo actualmente investigaciones exhaustivas sobre este asunto».

Moonilal sostuvo que por parte del gobierno no se ha «observado nada».

«En estos momentos estamos utilizando buques y drones para aclarar el asunto», indicó.

Sostuvo que con el ministro de Asuntos Exteriores y de la CARICOM, Sean Sobers, están «colaborando con la guardia aérea para realizar un reconocimiento aéreo completo y capturar imágenes».

El gobierno venezolano indicó que activó los protocolos de monitoreo y mitigación para proteger las costas afectadas.

Exigió a Trinidad y Tobago que «asuma plenamente su responsabilidad, adoptando medidas inmediatas para evitar nuevos incidentes» y pidió transparencia «sobre las causas, alcance y consecuencias de este derrame».

A pesar de compartir intereses energéticos, la cooperación entre los dos países se ha visto afectada por la crisis migratoria, por diferencias políticas y el alineamiento de Trinidad y Tobago con Estados Unidos en temas de seguridad regional.

La primera ministra del archipiélago, Kamla Persad-Bissessar, criticó en febrero a la Comunidad del Caribe (Caricom) por apoyar a Nicolás Maduro luego de su captura por fuerzas estadounidenses en enero.

La denuncia de este viernes se suma a otros derrames de crudo originados en Trinidad y Tobago que han llegado al territorio venezolano.

En febrero de 2024, el naufragio del buque «Gulfstream» provocó un vertido masivo que contaminó más de 15 kilómetros de costa en la isla de Tobago y que se desplazó hacia aguas territoriales de Venezuela y el Caribe.

Caracas advirtió que podría tomar acciones ante instancias internacionales para determinar responsabilidades y exigir las compensaciones.

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