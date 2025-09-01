Venezuela apoya la «iniciativa de gobernanza global» presentada por el presidente de China

The Swiss voice in the world since 1935

Caracas, 1 sep (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, apoyó este lunes la «iniciativa de gobernanza global» presentada hoy por el mandatario de China, Xi Jinping, y comunicó que el país suramericano se adherirá a este proyecto.

«El presidente Xi Jinping ha anunciado hoy una iniciativa llamada ‘Iniciativa para la gobernanza global’. Nos han mandado el documento oficial de adhesión y voy a firmar», anunció Maduro en una rueda de prensa internacional.

Este lunes, el presidente chino instó a la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) a defender «una globalización inclusiva» y «el sistema multilateral de comercio» con la Organización Mundial del Comercio (OMC) como «eje central», tras la guerra comercial desatada por Estados Unidos.

Xi sostuvo que el bloque debe «abogar por un orden mundial equitativo y ordenado» y un sistema de gobernanza global «más justo y razonable», durante la 25ª cumbre de líderes de países miembros de la OCS, celebrada este domingo y lunes en la ciudad de Tianjin (noreste de China).

Además, recomendó que el grupo «se oponga a la mentalidad de la Guerra Fría, la confrontación entre bandos y la intimidación», ante mandatarios como el ruso, Vladímir Putin, el indio, Narendra Modi o el iraní, Masoud Pezeshkian, en un momento en que varios de los asistentes mantienen diversas disputas con Trump.

La OCS cuenta entre sus miembros a China, Rusia, India, Pakistán, Irán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, cubriendo aproximadamente el 40 % de la población mundial, además de países observadores y socios de diálogo.

El grupo carece de cláusulas de defensa mutua, a diferencia de la OTAN, y se presenta como un foro para la cooperación política, económica y en seguridad. EFE

