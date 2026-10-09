Venezuela convoca a familiares y conocidos para identificar a fallecidos en doble sismo

Compartir

2 minutos

Caracas, 9 oct (EFE).- El Gobierno de Venezuela convocó este viernes a familiares y conocidos a corroborar la identidad de 22 personas que fallecieron tras el doble terremoto del pasado 24 de junio, luego de ser identificadas a través de estudios de necrodactilia, odontología y antropología forense.

En un comunicado, el Ministerio de Interior y Justicia señaló que se debe confirmar la identidad de estas personas con las entrevistas, fotos y demás informaciones suministradas por sus parientes.

Los cuerpos de estos ciudadanos, indicó, se encuentran inhumados en el Cementerio La Esperanza, en el estado de La Guaira, el más afectado por el doble terremoto.

«Este trámite es fundamental para confirmar las identidades y permitir a las familias obtener respuestas y la certeza definitiva sobre los seres queridos que perdieron en este lamentable suceso», añadió.

La cartera de Estado dijo que los parientes pueden acudir a la sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senmecf), en Caracas, de lunes a viernes entre las 8:30 hora local (12:30 GMT) y las 14:00 (18:00 GMT).

Según el último informe del Gobierno ofrecido el pasado 24 de agosto, los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 dejaron al menos 6.509 muertos, 14.239 viviendas con afectaciones moderadas y 11.001 viviendas con daños graves.

Además, unas 18.000 personas se quedaron sin vivienda.

La cifra de desaparecidos no ha sido actualizada por el Gobierno, aunque iniciativas ciudadanas como ‘Desaparecidos Terremoto Venezuela’ han denunciado más de 29.000 personas en paradero desconocido. EFE

sc/nvm

Los preferidos del público Los más discutidos