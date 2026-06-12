Venezuela denuncia un nuevo derrame de hidrocarburos proveniente de Trinidad y Tobago

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Caracas, 12 jun (EFE).- Venezuela denunció este viernes un nuevo derrame de hidrocarburos proveniente de Trinidad y Tobago que, aseguró, supera en magnitud al ocurrido en mayo pasado, por lo que exigió al Gobierno del país vecino que «asuma plenamente su responsabilidad».

La Administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, alertó en un comunicado del «desplazamiento de contaminantes hacia aguas venezolanas, con riesgos para los ecosistemas marinos, la actividad pesquera y las comunidades costeras». EFE

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