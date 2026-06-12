Venezuela denuncia un nuevo derrame de hidrocarburos proveniente de Trinidad y Tobago

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Caracas, 12 jun (EFE).- Venezuela denunció este viernes un nuevo derrame de hidrocarburos proveniente de Trinidad y Tobago que, aseguró, supera en magnitud al ocurrido en mayo pasado, por lo que exigió al Gobierno del país vecino que «asuma plenamente su responsabilidad».

La Administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, alertó en un comunicado del «desplazamiento de contaminantes hacia aguas venezolanas, con riesgos para los ecosistemas marinos, la actividad pesquera y las comunidades costeras».

Caracas aseveró que el vertido fue confirmado «por imágenes satelitales» y señaló que varios organismos han activado los protocolos de monitoreo y mitigación para proteger las costas afectadas.

Venezuela solicitó al Gobierno trinitense que adopte medidas inmediatas para evitar nuevos incidentes y que garantice «plena transparencia sobre las causas, alcance y consecuencias de este derrame».

El Gobierno de Rodríguez agregó que se reserva las acciones correspondientes ante instancias internacionales para «determinar responsabilidades, exigir las compensaciones a que hubiera lugar y prevenir la repetición de hechos similares».

El 9 de mayo pasado, Caracas avisó de un vertido desde Trinidad y Tobago con una «grave afectación ambiental» en el Golfo de Paria, que comparten ambos países, y en zonas costeras de los estados venezolanos Sucre y Delta Amacuro (noreste).

Un día después, el ministro de Energía de Trinidad y Tobago, Roodal Moonilal, afirmó a EFE que no era visible un derrame de hidrocarburos procedente de su país.

Posteriormente, Venezuela pidió una indemnización por las consecuencias de la fuga de hidrocarburos en aguas, costas, ecosistemas y comunidades pesqueras venezolanas.

El canciller venezolano, Yván Gil, dijo el 18 de mayo que su país había enviado distintas comunicaciones al Gobierno trinitense para evaluar el impacto del vertido.

El jefe de la diplomacia de Caracas advirtió entonces de una afectación de 1.625 kilómetros cuadrados en doce sistemas de humedales estratégicos, así como en la actividad de más de quinientos pescadores, e indicó que cuatro parques nacionales estaban en riesgo.

Hasta ese momento, se habían recogido más de doce toneladas de productos de hidrocarburos, según el funcionario, que añadió que, entre los años 2015 y 2023, ocurrieron en la zona más de 876 derrames de distintos tipos de compuestos. EFE

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