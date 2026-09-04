Venezuela firma contrato con Miyamoto International para remover escombros tras los sismos

Compartir

2 minutos

Caracas, 4 sep (EFE).- Venezuela y la empresa global de ingeniería Miyamoto International, con sede en Estados Unidos, firmaron este viernes un contrato que establece en una primera fase la remoción de tres millones de toneladas métricas de escombros generados por el devastador doble terremoto del pasado 24 de junio.

El «contrato de prestación de servicios para el programa de emergencia» fue firmado en Caracas por el ministro de Obras Públicas, Juan Ramírez, y el fundador de Miyamoto International, el ingeniero estructural Kit Miyamoto, en presencia de la mandataria encargada venezolana, Delcy Rodríguez, y el encargado de negocios de EE.UU. en el país suramericano, John Barrett.

Según el Ministerio de Comunicación de Venezuela, el convenio también «contempla el intercambio de conocimientos técnicos, el fortalecimiento de los estándares de construcción en el país y la implementación de protocolos avanzados para la prevención de desastres y la protección de la población».

El también director ejecutivo de Miyamoto aseguró a la estatal Venezolana de Televisión (VTV), que transmitió imágenes del acto, que están «combinando las capacidades con el sector privado» del país.

«Es parte de nuestra meta: trabajar conjuntamente con la población venezolana», expresó.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas celebró la alianza con una empresa «que posee una amplia experiencia a nivel internacional en (…) infraestructura, eventos sísmicos y eventos posdesastres».

A juicio de Ramírez, la «articulación perfecta» con el Gobierno estadounidense irá «consolidando todo» lo que se requiere para la «reconstrucción total» del estado La Guaira (norte, aledaño a Caracas), el más afectado por los sismos, que provocaron el derrumbe de numerosas edificaciones.

Tras los terremotos de junio, Miyamoto International, dedicada también a la gestión de riesgos de desastres, ha estado en Venezuela «monitoreando las condiciones y compartiendo actualizaciones de ingeniería, observaciones de campo y recursos de respuesta a medida que se dispone de nueva información», según su página web.

Los sismos dejaron al menos 6.509 muertos, 14.239 viviendas con afectaciones moderadas y 11.001 viviendas con daños graves, según el último balance oficial, publicado el 24 de agosto, cuando se cumplieron dos meses de la tragedia. EFE

csm/bam/seo

(video)