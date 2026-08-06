Venezuela instala terminales temporales en principal aeropuerto afectado por terremotos

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La Guaira (Venezuela), 6 ago (EFE).- El Gobierno de Venezuela trabaja en la instalación de terminales temporales en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, el principal del país suramericano, con miras a la reactivación de los vuelos comerciales nacionales e internacionales, luego de que sufriera afectaciones por el doble terremoto del pasado 24 de junio.

En el estacionamiento del aeropuerto, ubicado en el estado La Guaira, el más afectado por los sismos, trabajadores avanzan en la instalación de grandes carpas metálicas que permitirán la atención de los viajeros, constató el equipo de EFE.

Igualmente, se mantienen los trabajos de recuperación de las instalaciones, que están custodiadas por funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Además, hay otro grupo de obreros trabajando en la recuperación del Hotel Gran Cacique Guaicaipuro, ubicado a las afueras del aeropuerto, que sufrió afectaciones en parte de su fachada.

El Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM) informó a través de Instagram que los terminales temporales cuentan con tecnología alemana y mano de obra venezolana que «próximamente» permitirán habilitar los vuelos nacionales e internacionales.

Asimismo, dijo que estas estructuras están basadas en estándares internacionales y casos de éxito como los gestionados en Chile tras el terremoto de 2010 y en Japón, luego del tsunami de 2011.

«Maiquetía es la puerta de nuestro país. Trabajamos arduamente para operar y reconectar a Venezuela con el mundo», agregó.

El miércoles, el aeropuerto reanudó sus operaciones de carga internacional con la llegada de un vuelo procedente de Panamá, tras permanecer completamente inoperativo desde el pasado 24 de junio, tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5.

A través de X, el Ministerio de Transporte indicó que este reinicio de operaciones forma parte del restablecimiento progresivo de la terminal aérea.

Tras el desastre, varias aerolíneas han movido sus operaciones a la ciudad venezolana de Valencia, capital del estado Carabobo (norte), a 172 kilómetros de distancia de Caracas en vehículo, así como a Barcelona, capital de Anzoátegui (noreste), a 316 kilómetros.

El pasado 6 de julio, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que el país prevé retomar pronto algunos vuelos comerciales en una pista paralela del aeropuerto Simón Bolívar, sin precisar cuándo podría tener lugar dicha reanudación.

Dos días antes, Rodríguez también anunció una alianza internacional para la recuperación de la terminal, pese a no detallar qué actores están involucrados.

El doble terremoto dejó al menos 6.125 fallecidos, 856 edificios afectados y 190 colapsados, según datos oficiales. EFE

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