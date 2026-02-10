Venezuela libera a trabajador humanitario colombiano que llevaba 17 meses encarcelado

2 minutos

Bogotá, 10 feb (EFE).- El trabajador humanitario colombiano Manuel Alejandro Tique fue liberado por las autoridades venezolanas tras permanecer 17 meses detenido en ese país, informó este martes el Consejo Danés para los Refugiados (DRC), organización para la que trabajaba al momento de su captura.

El cooperante fue entregado en la frontera colombiana en Cúcuta y posteriormente trasladado a Bogotá, donde se reencontró con sus familiares y será sometido a exámenes médicos.

«Nos alegra compartir esta noticia. Después de 17 meses de detención en Venezuela, Alejandro, un trabajador humanitario del Consejo Danés para los Refugiados, está en su país, Colombia», anunció el DRC en un mensaje en X acompañado de una fotografía del trabajador humanitario.

Tique, de 33 años, fue arrestado en septiembre de 2024 en el estado venezolano de Apure, fronterizo con Colombia, mientras participaba en una misión humanitaria.

Según denunció la ONG, su detención fue arbitraria y durante su reclusión no tuvo acceso a un abogado ni a asistencia consular colombiana, y solo pudo comunicarse una vez con su familia.

La liberación de Tique se produce en medio del proceso de excarcelaciones anunciado por las autoridades venezolanas. Al menos 391 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela desde el pasado 8 de enero, según un recuento publicado el sábado por la mayor coalición opositora, mientras la ONG Foro Penal contabiliza 383.

El Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez asegura que el proceso de excarcelaciones se inició en diciembre de 2025 y desde entonces han sido liberadas al menos 895 personas con medidas cautelares, aunque no ha publicado listas que permitan verificar esa cifra.

No obstante, organizaciones de derechos humanos sostienen que centenares de personas aún siguen detenidas por motivos políticos. El Foro Penal cifra en 687 el total de presos políticos, una calificación que el Ejecutivo venezolano rechaza.

La familia de Tique había emprendido en los últimos meses una campaña para solicitar la mediación de la Cancillería colombiana en busca de su liberación.

Varias organizaciones humanitarias reiteraron que sus trabajadores no deben ser objeto de persecución ni criminalización en el ejercicio de su labor. EFE

pc/joc/rcf