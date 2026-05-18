Venezuela pide «responsabilidad» a Trinidad y Tobago por un derrame petrolero

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Venezuela pidió el lunes a Trinidad y Tobago asumir su «responsabilidad» en un derrame petrolero que llegó a aguas territoriales venezolanas, en medio de las tensas relaciones entre ambos países.

El pequeño archipiélago anglófono reconoció la semana pasada una fuga de crudo procedente de uno de sus campos petroleros, tras denuncias de Venezuela de «graves afectaciones ambientales» en sus costas.

Los países, a tan sólo unos 10 kilómetros de distancia, comparten intereses energéticos, pero su cooperación se ha visto afectada por la crisis migratoria venezolana y el alineamiento de Trinidad y Tobago con Estados Unidos en temas de seguridad regional.

«Hemos enviado un reporte detallado de todas las afectaciones, (…) de las acciones que hemos desplegado a nivel nacional al gobierno de Trinidad y Tobago, a quien exigimos responsabilidad», dijo el canciller venezolano, Yván Gil.

«No podemos tolerar que un evento de esta naturaleza ocurra y no sea reportado», apuntó en una alocución transmitida por la televisora estatal.

La fuga se reportó a comienzos de mayo en un campo petrolero de la estatal Heritage, dedicada a la exploración y producción de crudo, informó el ministerio de Energía trinitense.

Trinidad afirma que se desplegó dispersante químico que «desintegró eficazmente el hidrocarburo» derramado.

Venezuela, de su lado, denunció silencio de parte del gobierno de la primera ministra Kamla Persad-Bissessar, aliada de Washington.

«Esto es sumamente grave, no solo la ocurrencia del propio derrame, sino la falta de información», se quejó el canciller Gil.

Según el diplomático, el derrame ya se encuentra «unos cuantos kilómetros» dentro de aguas venezolanas.

Caracas envió «comunicaciones» a Puerto España «para evaluar el impacto y eventualmente exigir, como mandan los convenios internacionales, la indemnización correspondiente», según Gil.

En 2024 una marea negra provocada por el naufragio de un petrolero en aguas de Trinidad y Tobago también alcanzó las aguas territoriales venezolanas.

Los vecinos mantienen tensas relaciones desde la llegada al poder en 2025 de la primera ministra Kamla Persad-Bissessar.

Con un duro discurso antimigratorio, la mandataria está alineada con Estados Unidos desde incluso antes de la caída y captura de Nicolás Maduro a manos de fuerzas estadounidenses en enero.

atm/vel