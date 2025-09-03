The Swiss voice in the world since 1935

Vicepresidente de Guyana afirma que Irfaan Ali revalida para un segundo mandato

Georgetown, 2 sep (EFE).- El vicepresidente de Guyana, Bharrat Jagdeo, aseguró este martes que el gobernante Partido Progresista del Pueblo/Cívico (PPP/C) ganó con una amplia mayoría las elecciones generales celebradas en el país suramericano de 850.000 habitantes, aunque espera los resultados oficiales de la Comisión Electoral.

«Ahora es sencillo. Las elecciones han terminado. Ahora es una cuestión de matemáticas, y cualquiera que sepa usar una calculadora sabría los resultados», aseveró Jagdeo, sobre el recuento que daría la victoria al actual presidente, Irfaan Ali, que sería reelegido por segunda vez.

«Aproximadamente a las 5:00 de la mañana (9:00 GMT) completamos el recuento interno y conocimos los resultados, ya que teníamos alrededor del 99 % de los SOP (actas electorales) que utilizamos», precisó el también secretario general de PPP/C.

Según Jagdeo, tras el recuento de los resultados electorales realizado por su colectividad, Ali no solo ganaría los comicios, celebrados ayer, sino que el PPP/C entraría en el Parlamento con una mayoría más amplia.

En estas elecciones, la Presidencia se disputaba entre Ali, el magnate Azurddin Mohamed, sancionado por Estados Unidos y que creó Invertimos en la Nación (WIN), y Aubrey Norton, el opositor de la Asociación para una Nueva Unidad (APNU, izquierda).

Según las actas electorales hechas públicas, WIN ha logrado también gran respaldo, mientras que APNU ha sido el gran perdedor de los comicios.

Está previsto que la Comisión Electoral anuncie al ganador oficial de las elecciones el 4 de septiembre.

Las elecciones en este pequeño país, dotado con las mayores reservas de petróleo per cápita del mundo, son complejas desde el punto de vista logístico, debido a que está cubierto de selva tropical en más del 95 % de su territorio.

Las elecciones presidenciales, legislativas y regionales de Guyana determinarán quién gestionará en los próximos cinco años su enorme riqueza petrolera.

Guyana logró el récord de crecer un 63 % en 2022, gracias a la bonanza petrolera, y, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), crecerá un promedio del 14 % anual durante los próximos cinco años. EFE

