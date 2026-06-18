Viernes, 19 de junio de 2026

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12 minutos

DESTACADOS

UE CUMBRE

Bruselas – Los líderes de la Unión Europea (UE) debaten en su segunda y última jornada de cumbre la contribución de los 27 a la estabilización de Oriente Medio, un día después de la firma del memorando de entendimiento firmado por Estados Unidos e Irán.

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– El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, hace balance en rueda de prensa de la reunión del Consejo Europeo en la que ha rechazado, por considerarla insuficiente, la última propuesta presentada a los Veintisiete, sobre el próximo presupuesto comunitario. (Texto) (Foto) (Vídeo)

IRÁN GUERRA

Washington/Teherán – Tras la firma del memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos para extender la tregua y reanudar negociaciones, se mantiene la incertidumbre sobre cuándo se retomarán las negociaciones para avanzar hacia la paz.

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– El estrecho de Ormuz comienza a recuperar cierto tráfico marítimo después de que Estados Unidos levantara ayer el bloqueo el paso marítimo tras la firma del memorando con Irán, aunque la reactivación total tomará meses. (Texto)

– Decenas de familias desplazadas comienzan regresar a la ciudad costera de Tiro y a otras localidades del sur del Líbano, en un lento pero emotivo retorno marcado por las huellas de la guerra, después de que Estados Unidos e Irán firmaran un memorando de entendimiento que extiende al territorio libanés el cese de hostilidades. (Texto)

CUBA CRISIS

La Habana – Las autoridades cubanas han presentado y aprobado en un tiempo récord, apenas una semana, el mayor paquete de reformas económicas en al menos quince años, pendiente ahora de sus resultados frente a la profunda crisis que sufre la isla y frente a las exigencias de Washington.

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ADEMÁS

R.UNIDO ELECCIONES | Londres – Se conocen los resultados de las elecciones en la circunscripción inglesa de Makerfield, a la que concurre como candidato laborista el alcalde de Manchester, Andy Burnham, que necesita la victoria para intentar sustituir al primer ministro, Keir Starmer, al frente del Gobierno. (Texto) (Foto) (Video)

PERÚ ELECCIONES | Lima – El partido izquierdista Juntos por el Perú, del candidato presidencial Roberto Sánchez, convoca una manifestación contra los resultados de la segunda vuelta de los comicios que sitúan como virtual ganadora a la derechista Keiko Fujimori, por un estrecho margen de unos pocos miles de votos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ISRAEL PALESTINA | Deir al Balah (Franja de Gaza) – Caminar por la avenida que vertebra la Franja de Gaza de norte a sur le costó a Bahadín Mohamed Abu al Ayín el pasado domingo la vida de su hijo de cuatro años, Rayan, a quien, según relata a EFE desde el enclave palestino, soldados israelíes mataron de un tiro en la cabeza. «¿Y a ti qué te importa el niño? ¡Que se muera!», asegura que le dijeron los soldados. (Texto) (Vídeo)

INDONESIA PROTESTAS | Yakarta – Indonesia cumple una semana de protestas contra las políticas del presidente Prabowo Subianto con una nueva convocatoria de manifestaciones por parte de organizaciones estudiantiles, en medio de críticas contra el exgeneral por recortar las libertades a un nivel no visto desde el fin de la dictadura de Suharto en 1998. (Texto)

MUNDIAL 2026 | Ciudad de México – Con el Mundial 2026 en marcha, redes de refugios de México, Estados Unidos y Canadá han activado una coordinación inédita para atender posibles casos de violencia contra las mujeres, así como para acompañar el retorno seguro de víctimas de trata que requieran protección transfronteriza. (Texto) (Foto) (Vídeo)

FESTIVAL FOTOGRAFÍA | Rabat – Reconocida como una de las grandes fotógrafas contemporáneas, la española Isabel Muñoz reivindica el poder de la imagen para contar historias y transmitir emociones, mientras explora nuevas formas de expresión visual en proyectos como «El agua que somos», estrella de Photo Tánger, primer festival internacional de fotografía de esta ciudad marroquí, con España como país invitado. (Texto) (Foto)

ESPECIALES

Con motivo del décimo aniversario del Brexit, que se cumple el próximo 23 de junio, la Agencia EFE enviará una serie previa este viernes y este sábado con la guía BREXIT ANIVERSARIO.

AGENDA INFORMATIVA

Europa

09:00h.- Bruselas.- UE CUMBRE.- Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) celebran la segunda jornada de su cumbre de dos días. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:01h.- Berlín.- EUROPA DEFENSA.- Los ministros de Exteriores de Rumanía y de Alemania, Oana-Silva Toiu y Johann Wadephul, participan en la 5ª Conferencia de Seguridad de Kiel, al igual que previsiblemente la jefa de la diplomacia islandesa,

14:00h.- Moscú.- RUSIA BANCO CENTRAL.- La presidenta del Banco Central ruso, Elvira Nabiúlina, comparece en rueda de prensa ordinaria después de varias semanas de ausencia en la escena pública por motivos de salud para informar sobre las novedades de la política monetaria. (Texto)

17:00h.- París.- GAFI BLANQUEO.- El Grupo de Acción Financiera (GAFI) presenta en conferencia de prensa las conclusiones de la reunión de su plenaria, en particular la eventual revisión de sus listas sobre la cooperación en la lucha contra el blanqueo de dinero.

Moscú.- UCRANIA GUERRA.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, presume de haber acabado con nueve guerras, la última en Irán, pero se le resiste la décima, la que dijo que solucionaría en 24 horas, la de Ucrania. (Texto)

Tallin.- ESTONIA CIBERSEGURIDAD.- Los ciudadanos de Estonia muestran en las calles de Tallin confianza en los esfuerzos de su país para plantar cara a la amenaza híbrida de Rusia, aunque reconocen algunas inquietudes por la ingente cantidad de ataques cibernéticos que acompañan al hostil comportamiento de Moscú. Por Salvador Martínez Mas (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- RUSIA MADAGASCAR.- El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, se reúne con su homóloga de Madagascar, Alice N’Diaye.

Viena.- EUROPA ECONOMÍA.- Kristalina Georgieva, la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI), participa en una conferencia organizada por el Banco Nacional Austríaco (OeNB) y el foro económico europeo SUERF (The European Money and Finance Forum).

Londres.- R.UNIDO ELECCIONES.- Charla sobre la elección parcial en Makerfield de la víspera, a cargo del profesor Richard Rose de la Universidad de Strathclyde. Royal Overseas League. (Texto)

Viena.- VIENA CONCIERTO.- La Orquesta Filarmónica de Viena da su famoso concierto al aire libre en el palacio de Schönbrunn. Este año estará dirigido por Lorenzo Viotti y se interpretarán piezas de Wagner y Verdi, entre otros. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Roma.- ITALIA MODA.- Las marcas presentan sus colecciones masculinas para la temporada Primavera/Verano 2027 durante la Semana de la Moda de Milán. (Texto) (Foto)

Potsdam.- ALEMANIA PARTIDOS.- Congreso federal del partido La Izquierda en Potsdam en el que se elegirá al comité ejecutivo del partido y se realizará el debate político de actualidad.

América

15:00h.- Bogotá.- COLOMBIA ELECCIONES.- Presentación de la Misión de Observación Electoral conformada por diferentes organismos nacionales e internacionales para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia en las que se elegirá al sucesor de Gustavo Petro para el periodo 2026-2030. Hotel Grand Hyatt. Calle 24A No. 57-60 (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Quito.- ECUADOR VILLAVICENCIO.- Empieza en Ecuador la audiencia preparatoria de juicio en el caso en el que se investiga la autoría intelectual del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, en 2023, por el que están procesados tres líderes de Los Lobos, el exministro correísta José Serrano, los empresarios Xavier Jordán y Daniel Salcedo, y el exasambleísta del correísmo y antiguo cabecilla de los Latin Kings Ronny Aleaga. Complejo Judicial Norte, piso 11.

16:00h.- Sao Paulo.- BRASIL UE.- El comisario europeo de Asociaciones Internacionales, Jozef Síkela, ofrece una rueda de prensa en São Paulo tras visitar las obras de ampliación del metro. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Bogotá.- COLOMBIA ELECCIONES.- El registrador nacional del estado civil, Hernán Penagos, considera en una entrevista con EFE que la democracia no le puede costar muerte a Colombia, a dos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo domingo entre el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda. (Texto) (Foto) (Vídeo)

23:30h.- Quito.- ECUADOR ACTIVISTA.- Presentación de un mural en honor a Mónika Silva, activista polaca conocida por denunciar casos de presunta corrupción en la provincia ecuatoriana de Santa Elena, y cuya muerte el pasado 8 de junio, está bajo investigación de las autoridades con apoyo internacional.

La Habana.- CUBA CRISIS.- Las autoridades cubanas han presentado y aprobado en un tiempo récord, apenas una semana, el mayor paquete de reformas económicas en al menos quince años, pendiente ahora de sus resultados frente a la profunda crisis que sufre la isla y frente a las exigencias de Washington. (Texto) (Vídeo) (Foto)

Montevideo – URUGUAY ESPAÑA – El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, participa durante los actos conmemorativos del natalicio del prócer uruguayo José Gervasio Artigas en el departamento (provincia) de Canelones. (Foto) (Vídeo)

Oriente Medio

Rabat.- MARRUECOS MÚSICA.- Celebración del Festival Mawazine, uno de los eventos musicales más importantes de Marruecos.

Deir al Balah.- ISRAEL PALESTINA.- Caminar por la avenida que vertebra la Franja de Gaza de norte a sur le costó a Bahadín Mohamed Abu al Ayín el pasado domingo la vida de su hijo de cuatro años, Rayan, a quien, según relata a EFE desde el enclave palestino, soldados israelíes mataron de un tiro en la cabeza. «¿Y a ti qué te importa el niño? ¡Que se muera!», le dijeron los soldados. (Texto) (Vídeo)

10:00h.- Rabat.- MARRUECOS ESPAÑA FOTOGRAFÍA.- Reconocida como una de las grandes fotógrafas contemporáneas, Isabel Muñoz reivindica el poder de la imagen para contar historias y transmitir emociones, mientras explora nuevas formas de expresión visual en proyectos como «El agua que somos», estrella de Photo Tánger, primer festival internacional de fotografía de esta ciudad marroquí, con España como país invitado. (Texto) (Foto)

África

Praia.- CABO VERDE GOBIERNO.- El nuevo primer ministro de Cabo Verde, Francisco Carvalho, toma posesión del cargo, tras las elecciones legislativas del pasado 17 de mayo. (Texto)

Asia

Pekín.- CHINA TRADICIONES.- China celebra este viernes la tradicional Fiesta del Barco del Dragón, durante la cual están previstos millones de desplazamientos. (Foto) (Vídeo)

Taipéi.- TAIWÁN EEUU.- Las congresistas estadounidenses Lucy McBath y Valerie Foushee continúan su visita a Taiwán, en medio de la incertidumbre respecto a la aprobación, por parte de Washington, de un paquete de armas a la isla.

Pekín.- CHINA BIRMANIA.- El líder golpista de Birmania, Min Aung Hlaing, finaliza su visita de Estado a China, en la que se reunirá con su homólogo en el país, Xi Jinping, para profundizar su cooperación estratégica.

Seúl.- FÚTBOL MUNDIAL 2026.- Miles de aficionados se reúnen en el centro de Seúl para ver en pantallas gigantes el partido de la Copa Mundial entre Corea del Sur y México, el segundo de la fase de grupos, después de la congregación de unas 16.000 personas en el debut de la selección surcoreana. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tokio.- JAPÓN INFLACIÓN.- La Oficina de Estadística del Ministerio del Interior y Comunicaciones de Japón publica los datos de la inflación del pasado mayo. (Texto)

Rangún.- BIRMANIA CONFLICTO.- La premio nobel de la paz Aung San Suu Kyi, que lideró la transición democrática de Birmania hasta el golpe de 2021, cumple 81 años de edad bajo arresto domiciliario, según el Gobierno militar, que hasta ahora no entrega «una prueba de vida confiable» como han exigido familiares y simpatizantes de la exdirigente.

Yakarta.- INDONESIA PROTESTAS.- Organizaciones estudiantiles de Indonesia convocan este viernes protestas en diferentes puntos del país, cuando se cumple una semana de manifestaciones casi diarias contra las políticas sociales y económicas del presidente, el exgeneral Prabowo Subianto.

Redacción EFE Internacional

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