Von der Leyen advierte contra los recortes al presupuesto que piden Alemania y otros

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Bruselas, 6 oct (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió este martes evitar grandes recortes al presupuesto de la Unión Europea (UE) para el periodo 2028-2034, como reclaman algunos países, y urgió a acordar nuevas fuentes de ingresos para mantener la ambición de las cuentas que ha propuesto Bruselas.

«Soy consciente de que no es fácil conciliar todas las limitaciones. También soy consciente de la difícil situación presupuestaria de los Estados miembros. Pero me gustaría advertir contra los recortes de gran envergadura», dijo la política alemana ante el pleno de la Eurocámara, durante un debate para preparar la próxima cumbre de líderes de la UE, donde el presupuesto será un tema central.

Von der Leyen recordó que el Marco Financiero Plurianual (MFP) para los próximos siete años que ha propuesto Bruselas representa solo un 1,26 % de la renta nacional bruta del conjunto de la UE (2 billones de euros a precios corrientes o 1,76 billones a precios de 2025) y cuestionó la idea de que no es posible lograrlo, como «a veces oímos decir».

Aplicar amplios recortes, advirtió, crearía el riesgo de «recortar profundamente prioridades fundamentales» con las que «todos» están de acuerdo, de ahí que la Comisión Europea haya propuesto un paquete de nuevas fuentes de ingresos (o recursos propios, como se conocen en la jerga comunitaria) para financiar los programas sin elevar las contribuciones nacionales.

«Si queremos preservar nuestras prioridades y el nivel de ambición que tenemos para Europa, tenemos que trabajar duro en el ámbito de los ingresos», dijo Von der Leyen.

Bruselas ha propuesto nuevas tasas de ingresos a través del sistema de comercio de emisiones y el arancel climático, así como tasas sobre el tabaco, las empresas y los residuos electrónicos no reciclados. A esas se suman las iniciativas planteadas por el Parlamento Europeo ante la falta de acuerdo entre los Estados, que son impuestos sobre las multinacionales digitales, los criptoactivos y las apuestas en línea.

La advertencia en contra de rebajar la dotación llega después de que la semana pasada los primeros ministros de Alemania, Países Bajos, Austria, Suecia, Finlandia y Dinamarca pidiesen en una carta recortar la propuesta actual en «varios cientos de miles de millones de euros» y advirtieran de que no darán su visto bueno a las cuentas de no ser así.

La presidenta de la Comisión Europea subrayó este martes que las prioridades recogidas en esa propuesta son respaldadas por todos los socios y defendió que la misma mantiene financiación para políticas tradicionalmente clave, como agricultura y cohesión, pero también para afrontar nuevos retos, como la movilidad militar o la infraestructura energética.

Hizo hincapié, además, en que el último verano ha mostrado «cuán críticos» son los instrumentos para afrontar crisis, para los que se ha aumentado la dotación, tales como la reserva agrícola o el fondo para desastres naturales, ambos «completamente vacíos ahora», y los fondos para abordar la migración ilegal.

«Todos estamos de acuerdo (en las prioridades). Es una cuestión de ambición», dijo.

La presidencia irlandesa de la UE presentará próximamente una nueva propuesta de negociación del MFP sobre la que trabajarán los Veintisiete, primero a nivel de ministros la semana que viene y después en la cumbre de jefes de Estado y Gobierno del 15 y 16 de octubre, para intentar salvar la gran distancia que aún les separa, con vistas a lograr un acuerdo en diciembre. EFE

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