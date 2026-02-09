Von der Leyen celebra que Portugal «siga siendo firme» a valores europeos tras elecciones

Bruselas, 9 feb (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, felicitó este domingo al ganador de las elecciones presidenciales en Portugal, el socialista António José Seguro, y celebró que «la voz de Portugal en defensa de nuestros valores europeos compartidos sigue siendo firme».

«Felicitaciones, António José Seguro, por su elección como presidente de Portugal. Los ciudadanos portugueses se han pronunciado y, ante la devastación causada por las tormentas, han demostrado una notable resiliencia democrática», dijo la mandataria europea a través de un mensaje en redes sociales, añadiendo que «la voz de Portugal en defensa de nuestros valores europeos compartidos sigue siendo firme».

Seguro, exministro del Partido Socialista portugués, ganó este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal frente al líder de ultraderecha André Ventura.

Tras su victoria, el presidente electo apuntó que «los vencedores de esta noche son los portugueses y la democracia» y también recordó a las víctimas y los damnificados por los temporales de las últimas semanas en Portugal.

El presidente del Consejo Europeo, el portugués António Costa, también felicitó a Seguro y añadió «el pueblo portugués ha demostrado su compromiso con la democracia, reafirmando a Portugal como un pilar del humanismo europeo».

Por otro lado, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, señaló que «Europa puede contar con su experiencia y su compromiso con nuestro proyecto común, especialmente como exdiputado del Parlamento Europeo, al igual que Portugal puede seguir contando con Europa». EFE

