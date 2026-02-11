Von der Leyen defiende el «Made in Europe» pero avisa de que es un «terreno resbaladizo»

1 minuto

Estrasburgo (Francia), 11 feb (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defendió este miércoles la estrategia «Made in Europe», que priorizaría la industria europea en las medidas para reforzar la competitividad económica del bloque, pero advirtió de que es un «terreno resbaladizo» porque «no es una solución para todo».

En un debate ante el pleno del Parlamento Europeo, la jefa del Ejecutivo comunitario aseguró que la llamada «preferencia europea» es un «instrumento necesario» que «contribuirá a reforzar la base productiva de Europa» y también «puede ayudar a crear mercados líderes» en sectores estratégicos.

«Pero quiero ser clara, es un terreno resbaladizo («a fine line to walk», en inglés original). No hay una solución para todo. Por eso cada propuesta debe sostenerse en un análisis económico robusto y estar en línea con nuestras obligaciones internacionales», advirtió.

Por otro lado, Von der Leyen también insistió en la posibilidad de que la UE avance en ciertos campos económicos a ‘dos velocidades’ cuando no sea posible alcanzar un acuerdo de todos los Estados miembros, una idea que ya sugirió en la carta que envió a los líderes europeos de cara a la cumbre informal que celebrarán mañana. EFE

asa/jaf/rml