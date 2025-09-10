The Swiss voice in the world since 1935

Von der Leyen destaca las salvaguardas del pacto con Mercosur pese a temor de agricultores

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Estrasburgo (Francia), 10 sep (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, puso el acento este miércoles en las «sólidas salvaguardas» incluidas en el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, ante los temores y protestas de los agricultores por los potenciales efectos de los productos del bloque latinoamericano.

«Nuestros agricultores necesitan competencia justa e igualdad de oportunidades. Esto es esencial. Por eso tenemos sólidas salvaguardas en nuestro acuerdo comercial con Mercosur, respaldado por financiación si se necesita compensación», declaró en el discurso sobre el estado de la Unión que pronunció en el pleno de la Eurocámara.

El acuerdo UE-Mercosur contiene una cláusula de salvaguarda que prevé que alguna de las partes -un solo país puede activarla- pueda solicitar la suspensión del acuerdo en caso de incumplimiento de sus disposiciones o de una perturbación en el mercado.

Para reforzar esa cláusula y satisfacer las reticencias de Francia principalmente, que teme por que su sector agrícola se vea afectado por las importaciones desde el Mercosur, la CE ha propuesto un acto jurídico específico sobre cómo la aplicaría que no reabre, en ningún caso, el texto pactado con el bloque suramericano.

La UE también cuenta con una reserva de emergencia agrícola, que en la Política Agrícola Común del periodo 2028-2034 se ha propuesto que llegue a 6.300 millones de euros.

Von der Leyen dijo hoy que en Europa se tiene acceso a alimentos «de alta calidad» que los agricultores y pescadores «extraordinarios» del club comunitario producen «a precios asequibles».

De todas formas, admitió que hacen frente a dificultades, «de altos costes de los insumos a trámites burocráticos o competencia desleal».

«Hemos simplificado la PAC (Política Agrícola Común), menos papeleo, más confianza. Hemos blindado el apoyo a la renta en el próximo presupuesto plurianual y garantizado que la financiación puede ser complementada con dotaciones nacionales y regionales», comentó.

Resaltó que también es necesario fortalecer la posición de los agricultores en la cadena alimentaria.

«Durante demasiado tiempo su duro trabajo no ha dado los frutos que debería. Los agricultores tienen derecho a un precio justo por sus alimentos y un beneficio justo para sus familias. Revisaremos la implementación de nuestra legislación sobre prácticas comerciales desleales y actuaremos donde sea necesario», apuntó.

Igualmente, anunció que se va a aumentar el presupuesto para promocionar los alimentos de la UE. EFE

jug/mb/jac

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR