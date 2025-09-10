Von der Leyen homenajea a guardabosques griegos que ayudaron en los incendios de Asturias

Estrasburgo (Francia), 10 sep (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, homenajeó durante su discurso ante el Parlamento Europeo al equipo de veinte guardias forestales griegos que acudieron a España para ayudar en las labores de extinción de incendios en Asturias este verano.

«Durante cinco días los veinte guardas forestales griegos estuvieron hombro con hombro con sus colegas españoles. Lucharon día y noche para contener el infierno mientras las llamas se acercaban a Genestoso (Asturias). Al final, juntos, domaron el fuego y salvaron el pueblo», recordó la alemana ante los eurodiputados.

Von der Leyen inició entonces un aplauso para el teniente que lideraba este grupo de guardabosques griegos en Asturias, Nikolaos Paisios, presente en el hemiciclo, al que se sumaron una mayoría de los eurodiputados.

La jefa del Ejecutivo comunitario recordó que este verano han ardido más de un millón de hectáreas en la UE y advirtió de que no es una cifra «excepcional», sino que se debe al cambio climático que «hace que cada verano sea más caliente, duro y peligroso».

En consecuencia, defendió que el bloque debe «aumentar radicalmente sus esfuerzos» para la resiliencia y la adaptación climática», al tiempo que anunció la creación de un centro europeo de lucha contra los incendios que tendrá su base en Chipre. EFE

