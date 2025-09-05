The Swiss voice in the world since 1935

Von der Leyen y Vance hablaron sobre coordinar sanciones a Rusia

Bruselas, 5 sep (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, han hablado para coordinar sanciones contra Rusia, informó este viernes la CE.

“Se trataba de mantener un frente unido en materia de sanciones, porque, como he dicho muchas veces en esta sala de prensa, cuanto más coordinamos nuestro enfoque con nuestros socios, más eficaces son”, indicó la portavoz jefa de la Comisión, Paula Pinho, en la rueda de prensa diaria de la institución, sobre una llamada telefónica entre los mandatarios el jueves.

La portavoz se refirió a “varios ejemplos” que demuestran esa cooperación, como los esfuerzos conjuntos con el G7 sobre el límite máximo del precio del petróleo ruso, que “están dando resultados”.

“Y, como sabemos, hemos visto que las sanciones son eficaces y, por lo tanto, seguiremos presionando a la economía de guerra de Rusia, aumentando el coste para Rusia de no participar en conversaciones de paz y, finalmente, llevando al presidente Putin a la mesa de negociaciones”, indicó Pinho.

“Y eso es también lo que hemos debatido en esta llamada”, agregó.

La portavoz recordó que la Unión Europea está “preparando activamente” el decimonoveno paquete de sanciones contra Moscú desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania, pero no quiso entrar en los detalles de esas nuevas medidas restrictivas.

“Como siempre, estamos debatiendo con los Estados miembros. Les estamos escuchando, atendiendo sus opiniones y recabando sus aportaciones con el fin de que, una vez más, no solo logremos presentar, sino también aprobar un decimonoveno paquete de medidas que cuente con el apoyo de todos en el Consejo” de la UE, afirmó.

Francia y Alemania han insistido a Estados Unidos en que imponga nuevas sanciones a Rusia si su presidente, Vladímir Putin, no se sienta a negociar la paz con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. EFE

