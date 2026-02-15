Votan en Portugal los municipios que atrasaron las presidenciales por los temporales

3 minutos

Lisboa, 15 feb (EFE).- Algunos centros de votación en Portugal abrieron este domingo para que puedan sufragar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales las cerca de 37.000 personas que no lo pudieron hacer hace una semana a causa de los temporales.

En esta jornada ya se sabe quién es el vencedor de los comicios, ya que el 8 de febrero, cuando votó la gran mayoría de los portugueses en la segunda vuelta, el exministro socialista António José Seguro se hizo con el 66,83 % de los apoyos, mientras que el otro candidato, el líder de la ultraderecha lusa, André Ventura, logró el 33,17 %, según los resultados provisionales, ya que está escrutado el 99,41 %.

Según la información publicada en la página web de la Comisión Nacional de Elecciones (CNE) portuguesa, podrán ejercer este domingo su derecho a voto 36.852 electores, residentes en las localidades que decidieron retrasar las elecciones debido a los temporales que ha sufrido el país en las últimas semanas, desde las 08.00 hora local (misma hora GMT) hasta las 19.00 hora local.

En concreto, abrieron los centros electorales de las localidades de Alcácer do Sal (en el distrito de Setúbal, al sur de Lisboa), Golegã (en el distrito de Santarém, a 123 kilómetros al noreste de la capital) y Arruda dos Vinhos (distrito de Setúbal, a 35 kilómetros al norte).

También se podrá votar en algunas freguesías (similares a las juntas municipales de distrito) de los municipios de Santarém, Rio Maior, Cartaxo, Salvaterra de Magos (estos cuatro ubicados en el distrito de Santarém) y Leiria.

Este atraso de siete días está contemplado en la legislación portuguesa, que estipula que los alcaldes pueden retrasar una semana la votación en cada asamblea de sufragio en circunstancias excepcionales, en concreto cuando no estén garantizadas las condiciones de seguridad, de acceso a las secciones de voto por parte de los electores o de funcionamiento de la asamblea.

En esta ocasión, los municipios que solicitaron atrasar la votación para este domingo lo hicieron porque afrontaban las consecuencias de las inundaciones causadas por los temporales de este año, que han llegado incluso a aislar por vía terrestre algunas localidades y que han dejado varios muertos.

Pese a quedar pendientes estos votos, Portugal comenzó el pasado lunes a preparar el relevo en su Jefatura de Estado, el próximo 9 de marzo, con una reunión entre el mandatario saliente, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, y el presidente electo, António José Seguro, que ha prometido que gobernará con estilo propio y probablemente diferente. EFE

cch/ah